РФ может снова ударить "Орешником": эксперт назвал точную дату

Он был уверен в том, что россияне задействуют "Орешник" во время удара 13 декабря.

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Когда РФ может снова ударить "Орешником" по Украине / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

В материале:

Следующий удар Орешником может произойти 18 декабря

Почему ракету не применили сегодня

Украинцам стоит ожидать удара ракетой "Орешник" уже на протяжении недели. Россия может нанести новый удар по Украине 18 декабря.

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК Украина отметил, что он был уверен в том, что россияне задействуют "Орешник" во время удара 13 декабря.

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"С чем это связано? Или непутевая РС-26 не может выйти из шахты или возможно другие причины побудили противника не использовать "Орешник", но это не значит, что этого не произойдет через несколько дней", - отметил Селезнев.

По его словам, россияне могут ударить по Украине 18 декабря.

"Мониторинговые ресурсы утверждают, что следующее окно, когда враг будет закрывать полигон Капустин Яр - это должно произойти уже 18 декабря. А значит мы не должны пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул эксперт.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр / Инфографика Главред

"Орешник" ракета - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх, Россия готовится осуществить запуск очередной экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник" по территории Украины, и это может произойти в ближайшие дни. По ее словам, президент РФ Владимир Путин публично подтвердил планы на новый запуск ракеты "Орешник".

Эксперт Валерий Чалый недавно информировал, что РФ может нанести демонстрационный удар стратегическим оружием по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев между 10 и 19 декабря.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что РФ может применить ракету "Орешник" с 11 по 13 декабря во временной промежуток с 10:00 по 14:00 в каждый из этих дней. А также в период с 16 по 21 декабря с 10:00 до 14:00 часов. Именно в эти часы происходит закрытие воздушного пространства над полигоном.

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