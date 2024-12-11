'Будет еще одна попытка': когда РФ может ударить по Украине 'Орешником' - Пентагон

В Пентагоне со ссылкой на данные американской разведки отметили, что РФ может повторно атаковать Украину ракетой "Орешник" в ближайшие дни.

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В Пентагоне предположили, когда РФ может ударить по Украине "Орешником" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем говорится в заявлении Пентагона:

РФ может атаковать Украину ракетой "Орешник" в ближайшие дни

В Пентагоне не уточнили, что может быть целью удара

Россия готовится осуществить запуск очередной экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник" по территории Украины, и это может произойти в ближайшие дни. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин публично подтвердил планы на новый запуск ракеты "Арешник".

видео дня

"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты для вас", - заявила Сингх.

Сабрина Сингх сообщила, что такие выводы были сделаны на основе данных американской разведки, однако она не уточнила, по каким именно целям Россия может нанести удар.

Она подчеркнула, что запуск "Орешника" не изменит ситуацию на поле боя, а США продолжат поддерживать Украину. По словам пресс-секретаря Пентагона, это очередная попытка России вызвать вред и жертвы в Украине, подобная тем, что уже наблюдались ранее.

"Они пытаются использовать каждое оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину. Но Украина вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами по всему миру продолжает иметь нашу поддержку, поскольку они борются каждый день на поле боя", - подчеркнула представительница Пентагона.

Сингх также отметила, что приоритетом обороны Украины остается усиление противовоздушной обороны, и Соединенные Штаты продолжают выполнять свои обязательства по этому направлению.

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Угроза удара "Орешником" по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может осуществить еще один запуск баллистической ракеты средней дальности по Украине в ближайшие дни. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника, количество таких ракет, в частности "Орешник", у России, вероятно, ограничено.

Эксперт по международным отношениям Валерий Чалый предполагает, что Россия может использовать стратегическое оружие для демонстративного удара по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев. По его словам, наиболее вероятное время атаки - между 10 и 19 декабря. Это мнение он высказал во время эфира на телеканале NTA.

Военный эксперт Валерий Рябых заявил, что Россия стремится расширить производство ракет средней дальности, в частности "Орешников". Однако, по его оценкам, производственные мощности российской оборонной промышленности позволяют изготавливать не более 25 таких ракет в год.

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Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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