Крым всколыхнули мощные взрывы: россияне подняли вертолеты из-за атаки дронов

Оккупанты жаловались на атаку беспилотников, в Севастополе работала ПВО.

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В оккупированном Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

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По оккупированному Крыму прокатилась волна взрывов

В районе Камышовой бухты поднялся дым

Работала ПВО, в воздух подняли вертолеты из-за атаки дронов

Вечером 11 декабря в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, которые по меньшей мере трижды всколыхнули Севастополь и его окрестности. В районе одной из бухт, вероятно, зафиксировали "прилет". Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" и глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев.

Несмотря на взрывы, тревогу в то время в Крыму не объявляли. Местные жители заметили дым в районе Камышовой бухты.

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Развожаев утверждал, что взрывы связаны с работой ПВО. Россияне якобы сбили два беспилотника над акваторией Черного моря.

Оккупанты заявляли о массированной атаке украинских беспилотников. Их количество колебалось от 6 до 20, и они летели с интервалом в несколько минут. Дроны якобы заметили в районе Инкермана, Балаклавы и Фиолента.

Российские военные пытались их обнаружить с помощью прожекторов и подняли вертолеты для перехвата. В окрестностях Севастополя заметили передвижные группы с КАМАЗами, оснащенными пулеметами, вероятно для противодействия атакам дронов.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию об атаке дронов в нескольких регионах России и в Крыму.

"Россия под атакой БПЛА. Несколько регионов сразу. Также удары идут по Крыму", - написал он.

По словам "губернатора" Севастополя, тревогу в городе объявили с опозданием якобы из-за того, что она объявляется только в случае массированных атак. Развожаев традиционно утверждает, что российская ПВО ликвидировала все цели и "никакие объекты в городе не пострадали".

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, морские дроны ВМС Украины атаковали газовые платформы возле Крыма, захваченные оккупантами. Командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео удара и сообщил об уничтожении российских систем наблюдения.

Также ГУР ударило по трем радиолокационным станциям российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Удары по РЛС "Подлет" и "Каста-2е2" нанесли 29 ноября 2024 года.

Как сообщал Главред, 29 ноября во временно оккупированном Крыму, вблизи села Витино под Евпаторией, раздались взрывы. В небо поднялся высокий столб белого дыма, вероятно, из-за атаки на зенитно-ракетный комплекс С-400.

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Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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