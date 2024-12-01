Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Взрывы гремели в четырех областях: в РФ пожаловались на массированный налет БПЛА

Алексей Тесля
1 декабря 2024, 08:45
774
В РФ заявили об уничтожении и "перехвате" 29 БПЛА самолетного типа.
Дрон
В РФ пожаловались на атаку ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Взрывы слышали в нескольких областях
  • В РФ заявили об "уничтожении" 29 БПЛА

В стране-агрессоре РФ з явили о массированной атаке ударных беспилотников в ночь на воскресенье, 1 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.

Как утверждают власти Калужской области, атака бы совершена с помощью БПЛА самолетного типа, пишет Astra.

видео дня

"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки", - говорится в сообщении.

Утверждается, что по предварительной информации в результате дроновой атаки пострадавших нет.

Обратим внимание, что по данным минобороны РФ, за ночь над РФ "перехвачены и уничтожены" 29 БПЛА.

"20 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", — сообщило ведомство.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Очевидно, что разрушения и пожары произошли в результате работы росПВО. При этом сообщается об атаке БПЛА с Стародубском районе Брянской области.

Смотрите видео - атака БПЛА в Брянской области:

Screenshot
/ Скриншот

В Стародубском муниципальном округе в результате атаки беспилотника был уничтожен жилой дом, росвласти также заявили о якобы жертвах. По словам представителей местных властей, повреждениям подверглись и другие многоквартирные дома.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" – один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо.

В России ранее сообщили о массированной атаке дронов на ряд областей. Как выяснилось потом – один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Как сообщалось, в России также заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, атаковавших территорию страны. По сообщению Минобороны РФ, 16 из них атаковали Ростовскую область.

Читайте также:

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

беспилотник Калуга война России и Украины Брянская область атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

10:32Мир
Угроза удара по Харькову: КНДР передала России мощные РСЗО – Forbes

Угроза удара по Харькову: КНДР передала России мощные РСЗО – Forbes

10:07Украина
Пройти ВВК можно будет без визита в ТЦК: в Минобороны сделали заявление

Пройти ВВК можно будет без визита в ТЦК: в Минобороны сделали заявление

09:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

Гороскоп на завтра 2 декабря: Близнецам - невероятная удача, Весам - непростой день

Гороскоп на завтра 2 декабря: Близнецам - невероятная удача, Весам - непростой день

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

Последние новости

10:32

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

10:07

Угроза удара по Харькову: КНДР передала России мощные РСЗО – Forbes

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 декабря (обновляется)

09:56

События в Сирии: Турция выбрала прекрасный момент для ударамнение

09:06

Пройти ВВК можно будет без визита в ТЦК: в Минобороны сделали заявление

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
08:45

Взрывы гремели в четырех областях: в РФ пожаловались на массированный налет БПЛАВидео

08:44

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Войска РФ дронами атаковали Киев: в столице прогремели взрывы, подробности

07:35

Чем отличаются два кота: надо найти 3 отличия за 19 секунд

Реклама
06:48

Ввод иностранных войск на территорию Украины: почему заволновались россияне?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 2 декабря: Близнецам - невероятная удача, Весам - непростой день

05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

Хитрая задача на логику: нужно перевести людей через мост за 17 минут

03:30

Что значит "ходити іменинником": мало кто знает правильный ответВидео

03:01

Как не переплачивать за отопление: эксперт назвал главную ошибку

02:27

В погоне за США: как в СССР изготавливали первые искусственные елки

00:31

Грузию охватили массовые протесты: горит парламент, чучело Иванишвиши сожглиВидео

30 ноября, суббота
23:59

Начнется уже в ближайшее время: Украину накроет новая магнитная буря

23:56

3 вещи, которые нельзя дарить: мольфар удивил своим предупреждениемВидео

23:30

В Сирии повстанцы быстро приближаются к городу Хама: СМИ пишут о госпереворотеВидео

Реклама
23:26

Можете оказаться в трудной ситуации: что нельзя делать в Наумов день 1 декабря

23:05

"Дорога смерти" для армии РФ на Курщине: ВСУ сковали 50 тысяч оккупантов - Свитан

22:12

За неделю до свадьбы: в семье путиниста Охлобыстина случилась потеря

22:10

"Готовимся к работе в декабре": Зеленский заинтриговал решениями ради безопасности

21:54

Внук-беглец Ротару впервые за долгое время появился в сети

20:59

Россияне "сунут со всех сторон": в DeepState раскрыли ситуацию вблизи Курахово

20:04

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

19:47

Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

19:41

"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

19:34

Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

18:41

Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek очертил возможные последствия

18:30

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:14

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

17:54

Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

17:46

"Атлас" двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

17:20

"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

17:16

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

16:37

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:20

Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

16:18

В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

Реклама
16:02

Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

16:00

Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

15:28

Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

14:53

Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

14:37

Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или призВидео

14:36

Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

14:18

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

13:56

Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять