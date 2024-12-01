Взрывы гремели в четырех областях: в РФ пожаловались на массированный налет БПЛА

В РФ заявили об уничтожении и "перехвате" 29 БПЛА самолетного типа.

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В РФ пожаловались на атаку ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Взрывы слышали в нескольких областях

В РФ заявили об "уничтожении" 29 БПЛА

В стране-агрессоре РФ з явили о массированной атаке ударных беспилотников в ночь на воскресенье, 1 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.

Как утверждают власти Калужской области, атака бы совершена с помощью БПЛА самолетного типа, пишет Astra.

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"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки", - говорится в сообщении.

Утверждается, что по предварительной информации в результате дроновой атаки пострадавших нет.

Обратим внимание, что по данным минобороны РФ, за ночь над РФ "перехвачены и уничтожены" 29 БПЛА.

"20 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", — сообщило ведомство.

/ Инфографика: Главред

Очевидно, что разрушения и пожары произошли в результате работы росПВО. При этом сообщается об атаке БПЛА с Стародубском районе Брянской области.

Смотрите видео - атака БПЛА в Брянской области:

/ Скриншот

В Стародубском муниципальном округе в результате атаки беспилотника был уничтожен жилой дом, росвласти также заявили о якобы жертвах. По словам представителей местных властей, повреждениям подверглись и другие многоквартирные дома.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" – один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо.

В России ранее сообщили о массированной атаке дронов на ряд областей. Как выяснилось потом – один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Как сообщалось, в России также заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, атаковавших территорию страны. По сообщению Минобороны РФ, 16 из них атаковали Ростовскую область.

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Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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