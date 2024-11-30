ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

Кратко:
- Воины ГУР за день поразили еще 3 РЛС оккупантов в Крыму
- Были поражены две РЛС "Подлет" и одна "Каста-2е2"
Воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили еще три радиолокационные станции российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Удары по дорогостоящим РЛС были нанесены в пятницу, 29 ноября, сообщили в ГУР.
"Разведчики поразили очередные три РЛС оккупантов в Крыму. 29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии", - говорится в сообщении.
Были поражены две РЛС "Подлет" и одна "Каста-2е2"
"Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается", - отметили в ГУР.
Также в ведомстве напомнили, что 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов.
Взрывы и пожары в России и на оккупированных территориях - последние новости
Утром 29 октября сообщалось, что на Ростовщине после атаки дронов пылает нефтебаза. Вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.
Также сообщалось, что разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк" стоимостью миллиард гривен. Для проведения операции было использовано четыре дальнобойных FPV-дрона за 100 тысяч гривен каждый.
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября были атакованы три области РФ - украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России. Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области страны-агрессора РФ. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.
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