Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

Четыре человека получили серьезные ранения после удара оккупантов по маршрутке в Херсоне. Также захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жителя Антоновки.

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Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне/ коллаж: Главред, фото илюстративные: УНИАН

Кратко:

Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне

Четыре человека получили серьезные ранения и были госпитализированы

Еще двое мужчин в Херсоне и Антоновке получили ранения таким же образом

Российские захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутку в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Три женщины получили взрывные травмы и осколочное ранение живота, один мужчина получил ранение голени. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

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"В Херсоне российские военные атаковали с дрона общественный транспорт. Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека. Взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62 лет. Также ранение голени получил 59-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении Херсонской ОГА.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что раненые сейчас дообследуются в медучреждении. Он отметил, что враг сбросил взрывчатку с дрона на маршрутку утром в субботу, 30 ноября, около 08:00.

В Херсонской ОГА сообщили, что утром в субботу под удар вражеского беспилотника в Днепровском районе попал еще один житель города. 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и ампутацию голени.

"Армия рф продолжает терроризировать мирное население. Около восьми часов утра в Днепровском районе под удар вражеского беспилотника попал херсонец. 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и ампутацию голени. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - рассказали в ОВА.

В Антоновке ранены 2 человека из-за взрывчатки на дронах

Также россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя поселка Антоновка, что под Херсоном.

"У 52-летнего мужчины - минно-взрывная травма и осколочное ранение головы. Сейчас он в больнице. Медики дообследуют пострадавшего и оказывают необходимую помощь", - отметили в ОВА.

Позже в ОВА добавили, что еще один человек в Антоновке получил ранения из-за вражеской атаки.

"Ориентировочно в 9:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 49-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением стопы", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее Главред сообщал, что РФ накопила тысячу ракет - полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан сказал, на сколько атак их хватит. У России есть неприкосновенный запас ракет, который они вряд ли будут использовать.

Также ранее Укрэнерго показало последствия ударов по энергообъектам. Российские оккупанты атаковали объекты украинской энергетики. Только во время двух последних массированных атак враг применил более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников. Украинские энергетики делают все, чтобы восстановить энергетику после вражеских атак.

Напомним, в NYT отметили, что РФ массированно атакует Украину с новой стратегией. Реакторы АЭС сократили выработку в качестве меры предосторожности после ударов РФ.

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Кто такой Роман Мрочко? Мрочко Роман Николаевич (род. 8 апреля 1989 года, г. Ленинск (Байконур) Кзыл-Ордынской области Казахская ССР) - украинский юрист, военный прокурор, полковник. Со 2 марта 2023 года - начальник Херсонской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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