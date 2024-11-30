Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

Кратко:
- Российские захватчики захватили еще три населенных пункта в Донецкой области
- Также они продвинулись в нескольких местах
Российские захватчики оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 30 ноября. Отмечается, что враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное.
Кроме этого, по словам аналитиков, российской оккупационной армии удалось продвинуться возле нескольких населенных пунктов. Захватчики продвинулись возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово Донецкой области.
Напомним, 27 ноября в DeepState сообщали, что армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе. Оккупанты продвинулись возле двенадцати населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.
Война в Украине - последние новости
Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова договориться о прекращении огня. Оккупированные территории могут быть освобождены дипломатическим путем.
Также Главред сообщал, что РФ пытается оттянуть ресурсы ВСУ на Запорожское направление - стало известно, что задумал враг. Украинские военные рассказали о попытке оккупантов "взять" населенный пункт у границы с Запорожской и Днепропетровской областями.
Напомним, немецкий генерал прогнозирует потерю Покровска до 2025 года. Российские войска теряют до 2 тысяч солдат ежедневно в Донецкой области, но могут компенсировать эти потери, рассказал Кристиан Фройдинг.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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