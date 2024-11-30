Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

Также российские оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

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Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области/ коллаж: Главред: фото: минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Российские захватчики захватили еще три населенных пункта в Донецкой области

Также они продвинулись в нескольких местах

Российские захватчики оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 30 ноября. Отмечается, что враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное.

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Кроме этого, по словам аналитиков, российской оккупационной армии удалось продвинуться возле нескольких населенных пунктов. Захватчики продвинулись возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово Донецкой области.

Напомним, 27 ноября в DeepState сообщали, что армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе. Оккупанты продвинулись возле двенадцати населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

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Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова договориться о прекращении огня. Оккупированные территории могут быть освобождены дипломатическим путем.

Также Главред сообщал, что РФ пытается оттянуть ресурсы ВСУ на Запорожское направление - стало известно, что задумал враг. Украинские военные рассказали о попытке оккупантов "взять" населенный пункт у границы с Запорожской и Днепропетровской областями.

Напомним, немецкий генерал прогнозирует потерю Покровска до 2025 года. Российские войска теряют до 2 тысяч солдат ежедневно в Донецкой области, но могут компенсировать эти потери, рассказал Кристиан Фройдинг.

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