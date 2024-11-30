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Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый: что о нем думают сами же военные

Ангелина Подвысоцкая
30 ноября 2024, 00:33
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Владимир Зеленский 29 ноября назначил Михаила Драпатого на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Михаил Драпатый
Что говорят военные о Михаиле Драпатом / Коллаж: Главред, фото: Роман Николаев, Минобороны Украины

Генерал-майор Михаил Драпатый стал новым командующим Сухопутных войск ВСУ. Главред узнал, что о нем думают украинские военные.

Кто такой Михаил Драпатый

Михаил Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Он окончил Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины. В 2004 году после завершения обучения начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

В начале войны в 2014 году Драпатыйоказался на фронте. Именно он командовал операцией по усилению позиций в Мариуполе. Тогда всю Сеть всколыхнуло видео, как Драпатый на бронетехнике проехал через установленные в городе баррикады.

видео дня

Смотрите видео о прорыве Драпатого в Мариуполе:

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый: что о нем думают сами же военные
Кто такой Михаил Драпатый / фото: скриншот

Михаил Драпатый отличился и тем, как взял на себя ответственность и вывел из района Изварино и Червонопартизанска украинских подразделений, которые оказались в окружении. Тогда из окружения вышли 260 бойцов 2-го батальона 72-й бригады с более 30 единицами техники. Во время прорыва погиб один боец - солдат Сергей Волнухин.

Уже после начала полномасштабного вторжения Драпатый стал одним из командиров, которые руководили освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. В мае 2024 года он возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков", остановив продвижение врага в Харьковской области во время нового наступления.

За свои заслуги Михаил Драпатый был удостоен рядом наград:

  • крест боевых заслуг,
  • орден Богдана Хмельницкого І ст,
  • орден Богдана Хмельницкого II ст,
  • орден Богдана Хмельницкого III ст,
  • орден "Народный Герой Украины",
  • ведомственная награда Минобороны Украины "Огнестрельное оружие".

Реакция военных на назначение Драпатого

Украинский лейтенант с позывным "Алекс" заявил, что Драпатый - это генерал молодого поколения. Он убежден, что таких назначений должно быть больше.

"Откровенно говоря, Драпатый - один из тех генералов уже другого молодого поколения, которое должно двигаться к должностям ... плюс хорошо проявил себя на Волчанском направлении. Нужно больше таких назначений", - отметил он.

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" доволен таким назначением. Он утверждает, что слышал о Драпатом только положительные отзывы и даже лично имел возможность с ним пообщаться.

"Во время визита к нам владел наименованием позиций и их состоянием, даже на нашем небольшом участке, общался с каждым на равных и не показывал никакого превосходства. Это вызывало приятное удивление. Удачи, господин генерал", - написал Бунятов.

Доброволец ВСУ Олег Симороз акцентировал на том, что Михаил Драпатый имеет реальный авторитет в армии и демонстрировал эффективность.

"Новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего ВСУ назначен полковник Олег Апостол. Это одни из немногих высоких командиров, которые имеют реальный авторитет в армии. На своем уровне они демонстрировали эффективность. Я точно воздержусь от каких-то прогнозов, а просто пожелаю им успехов в новых вызовах, прошу проблемы не замалчивать, а решать! Помните, что личный состав - это самое ценное, что у нас есть!" - отметил он.

Кадровые изменения в армии - главные новости

Напомним, в пятницу, 29 ноября, Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ, а Олега Апостола - заместителем Главнокомандующего ВСУ. Драпатый известен организацией успешной обороны на Харьковском направлении, а Апостол - опытный командир 95-й десантно-штурмовой бригады.

В этот же день президент назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Палиса является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Также 30 августа 2024 года генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко был назначен временным командующим Воздушных сил ВСУ после увольнения Николая Олещука. Кривоножко, который имеет большой опыт в военной авиации, ранее возглавлял воздушное командование "Центр".

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