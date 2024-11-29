Изменения в руководстве ВСУ: Зеленский сообщил о новых назначениях

Зеленский с Головкомом приняли несколько кадровых решений для украинской армии.

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Задачей новоназначенных будет повышение боеспособности армии / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Что сообщил Зеленский:

Командующим Сухопутных войск ВСУ становится Михаил Драпатый

У Сырского будет новый заместитель Олег Апостол

Новоназначенные военные должны улучшить ситуацию внутри ВСУ

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, а заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил назначен Олег Апостол.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения заседания Ставки.

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"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол - опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", - добавил президент.

По словам Зеленского, Драпатый и Апостол назначены на новые должности для того, чтобы значительно повысить боеспособность, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ.

"Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", – подчеркнул он.

Стоит добавить, что новоназначенный Указом президента Михаил Драпатый является опытным боевым генералом, который в 2014 году легендарно прорвался на БМП через сепаратистский блокпост в Мариуполе. Этот момент стал символом освобождения города.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите легендарное видео прорыва в Мариуполе в 2014 году:

Кадровые назначения и изменения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что в последнее время в обществе обсуждается вероятная отставка начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Как известно, он возглавляет военную разведку Украины с августа 2020 года. Однако Владимир Зеленский заявил, что не планирует увольнять Буданова.

Накануне президент заявлял, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения произошли на фоне подготовки к чрезвычайно важному периоду для Украины.

Что касается назначений в армии, еще в начале зимы 2024 президент Владимир Зеленский объявил о назначении генерала Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

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Кто такой Михаил Драпатый? Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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