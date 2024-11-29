Все мужчины пройдут базовую военную подготовку в 2025 году: в ВСУ назвали возраст

Базовая военная подготовка не связана с мобилизацией, а направлена на обеспечение обороноспособности страны, отметил Иван Тимочко.

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В Украине вводится обязательная военная подготовка / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Кратко:

В 2025 году все мужчины в возрасте 18-25 лет пройдут базовую военную подготовку

Первые тренировки стартуют с 1 января видео дня

Сначала БОВП пройдут студенты, а затем все мужчины указанного возраста

В 2025 году в Украине запланировано провести масштабную программу базовой военной подготовки. Ее должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, сначала военную подготовку будут проходить студенты. Впоследствии прохождение базовой военной подготовки распространится на всех мужчин указанного возраста.

"О том, что от 18 до 25 (лет - Главред) граждан готовить или давать им базовую и профессиональную военную подготовку - это обязательно надо делать. То есть то, что по сути с 1 января начнется - когда прежде всего студенты, а потом и вообще все мужское население от 18 до 25 (лет - Главред) пройдет базовую и профессиональную подготовку", - отметил Тимочко.

Глава Совета резервистов пояснил, что такая подготовка не имеет отношения к мобилизации, а является превентивной мерой для обеспечения готовности населения к обороне страны.

"Это не мобилизация, но это подготовка людей, которые будут иметь первичные, базовые и профессиональные навыки: владеть оружием, выбрать потенциально, если в будущем их призовут, военную специальность - то есть знать, чем живет и дышит армия. Чтобы много страхов снялось и параллельно, чтобы иметь подготовленное население", - рассказал он.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет происходить исключительно в электронном формате через портал "Дія", заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также отсрочки от мобилизации, выданные ранее, остаются в силе до 28 февраля 2025 года. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1332 от 22 ноября 2024 года.

По новым правилам, для бронирования зарплата работника должна быть не менее 20 тысяч гривен, а его данные должны быть уточнены и отсутствовать в списках лиц в розыске.

Как сообщал Главред, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет и активизировать подготовку новых подразделений. Это, по словам высокопоставленного чиновника администрации США, может изменить ситуацию на фронте.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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