США давят на Киев: в Reuters раскрыли, к чему призывают Украину

Украина должна серьезно рассмотреть возможность снижения возраста для военной службы, отмечают в США.

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США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, facebook.com/asvpress

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США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Украине нужно увеличить количество мобилизованных солдат и готовить новые подразделения

Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Усиление мобилизации может изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США, пишет Reuters.

По его словам, Россия имеет стабильный прогресс на востоке Украины и на Курском направлении. Там российские войска начинают продвигаться вперед, оттесняя позиции ВСУ.

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Американский чиновник заявил, что Украине необходимо мобилизовать больше солдат и активнее готовить новые подразделения для борьбы с российскими оккупантами.

"Сейчас нужна рабочая сила... Мобилизация и увеличение живой силы могут иметь большое значение в это время, когда мы смотрим на поле боя", - сказал он.

Как отмечает издание, США давят на Киев, чтобы укрепить боевые силы Украины в войне с Россией. Вашингтон призывает увеличить количество мобилизованных солдат и снизить призывной возраст.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение мобилизационно возраста - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для граждан, которые еще не достигли мобилизационного возраста будет введена новая система контрактов. Он подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста не планируется, но будут созданы условия для тех, кто желает защищать страну раньше.

Вопрос снижения мобилизационного возраста до 21 года в Украине следует решать в зависимости от фазы боевых действий, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, полтора десятка украинских бригад, подготовленных по стандартам НАТО, не могут воевать из-за задержек в поставках оружия от союзников.

Как сообщал Главред, в Верховную Раду подали законопроект №12222, который предлагает снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет. В то же время граждане старше 55 лет смогут служить по собственному желанию, если соответствуют критериям.

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