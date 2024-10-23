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Снижение мобилизационного возраста до 21 года: в ВСУ прокомментировали такую идею

Даяна Швец
23 октября 2024, 21:36
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Решение о базовых возрастных категориях будет принимать непосредственно командование.
Снижение мобилизационного возраста до 21 года: в ВСУ прокомментировали такую идею
В ВСУ прокомментировали снижение мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

В зависимости от фазы ведения боевых действий стоит решать вопрос, необходимо ли снизить мобилизационный возраст до 21 года в Украине. Такое мнение в интервью УНИАН сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

По его убеждению, пока оккупанты еще не использовали свой базовый ресурс внутри страны. Кроме этого, Путин замещает своих военных северокорейцами.

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"Мы должны готовить общую обученность украинского общества к сопротивлению. А решение о базовых возрастных категориях будет принимать непосредственно командование. Нам нужно делать ставку на технологичность войны, на обученность, потенциал. Это важнее", - считает Тимочко.

Также, по мнению военного, очень важна и помощь наших партнеров в вооружении мобилизованных украинцев:

"У нас полтора десятка бригад, которые до сих пор ждут вооружения от наших союзников. Они были мобилизованы, отправлены в страны НАТО, обучены на их вооружении и технологиях, но не воюют не потому, что не хотят или не мотивированы, а потому, что союзники не выполнили свои обязательства по предоставлению оружия".

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Однако, если такого оружия нет, это просто "масса людей", считает Тимочко.

"Поэтому нам нужно всегда исходить из двух аспектов: обученности и возможности обеспечить вооружением то количество людей, которое призывают", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как стало известно сегодня, 23 октября, теперь предприятия, которые получили "бронь", будут проверять на соответствие критериям статуса критически важных. Таким образом у некоторых у компаний могут отобрать статус "критических".

В свою очередь адвокат Роман Симутин рассказал о новых проблемах мужчин в Украине. По его словам, ему лично известно о нескольких случаях от своих клиентов, когда военнообязанные в Украине стали получать странные сообщения о нарушении правил воинского учета.

В то же время в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК. Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными, однако, на фоне активных наступательных действий со стороны врага, их необходимо увеличивать, отмечает нардеп Егор Чернев.

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