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Вызов в ТЦК не повесткой: адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине

Анна Ярославская
23 октября 2024, 08:59
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Военнообязанные в Украине стали получать странные сообщения о нарушениях правил военного учета.
Военный билет, Резерв+
Обновить данные военнобязанным оказалось недостаточным / Коллаж:Главред, фото: УНИАН, dev.ua

Кратко:

  • Обновить данные в приложении Резерв+ недостаточно
  • У мужчин находят нарушения правил военного учета
  • Адвокат рассказал о последствиях нарушений военного учета

У украинских мужчин, которые обновили свои военно-учетные данные в приложении Резерв+, появилась новая проблема - они получают уведомления о том, что у них обнаружены нарушения военного учета и есть требование явиться в ТЦК. Детали раскрыл адвокат Роман Симутин.

По его словам, ему лично известно о нескольких подобных случаях от своих клиентов.

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"А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — сказал Симутин в комментарии ТСН.

Адвокат уточнил, что возможно часть этих мужчин не проходили ВЛК. Симутин также рассказал о последствиях такого извещения о нарушениях правил военного учета.

"Когда человек, например, на блокпосте показывает выписку из Резерв+, то проверяющий смотрит в "Оберег", где также есть оповещение о нарушении правил военного учета. А это формальное основание для задержания.То есть придумали способ вызвать не повестками, а другим способом. Последствие — человек не может нормально ездить", - объяснил адвокат.

"Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения", - добавил Симутин.

Что говорят в Минобороны

В цифровой команде Министерства обороны уточнили, что перечень правил военного учета достаточно объемен.

"В частности, нарушением считается игнорирование направления на ВВК, игнорирование повестки, в том числе и боевой повестки. Обновление данных не является единственной обязанностью граждан ", — сообщили в МО.

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Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

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С 17 сентября было выслано по меньшей мере 6 тысяч повесток.

Повестки для посещения Территориальных центров комплектования через Укрпочту получат в первую очередь те граждане, которые обновили свои данные в приложении Резерв+. После получения повестки у них будет две недели, чтобы посетить военкомат.

Следующей категорией граждан, которым отправят повестку, станут те, кто не имеет права на отсрочку или пока ее не оформил и является годным к прохождению военной службы.

Военнообязанным украинцам грозит административная ответственность в случае неявки по повестке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которая была отправлена по Укрпочте. Такие нормы утвердил Кабинет министров Украины.

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