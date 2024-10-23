Вызов в ТЦК не повесткой: адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине

Кратко:
- Обновить данные в приложении Резерв+ недостаточно
- У мужчин находят нарушения правил военного учета
- Адвокат рассказал о последствиях нарушений военного учета
У украинских мужчин, которые обновили свои военно-учетные данные в приложении Резерв+, появилась новая проблема - они получают уведомления о том, что у них обнаружены нарушения военного учета и есть требование явиться в ТЦК. Детали раскрыл адвокат Роман Симутин.
По его словам, ему лично известно о нескольких подобных случаях от своих клиентов.
"А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — сказал Симутин в комментарии ТСН.
Адвокат уточнил, что возможно часть этих мужчин не проходили ВЛК. Симутин также рассказал о последствиях такого извещения о нарушениях правил военного учета.
"Когда человек, например, на блокпосте показывает выписку из Резерв+, то проверяющий смотрит в "Оберег", где также есть оповещение о нарушении правил военного учета. А это формальное основание для задержания.То есть придумали способ вызвать не повестками, а другим способом. Последствие — человек не может нормально ездить", - объяснил адвокат.
"Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения", - добавил Симутин.
Что говорят в Минобороны
В цифровой команде Министерства обороны уточнили, что перечень правил военного учета достаточно объемен.
"В частности, нарушением считается игнорирование направления на ВВК, игнорирование повестки, в том числе и боевой повестки. Обновление данных не является единственной обязанностью граждан ", — сообщили в МО.
Мобилизация в Украине - последние новости
С 17 сентября было выслано по меньшей мере 6 тысяч повесток.
Повестки для посещения Территориальных центров комплектования через Укрпочту получат в первую очередь те граждане, которые обновили свои данные в приложении Резерв+. После получения повестки у них будет две недели, чтобы посетить военкомат.
Следующей категорией граждан, которым отправят повестку, станут те, кто не имеет права на отсрочку или пока ее не оформил и является годным к прохождению военной службы.
Военнообязанным украинцам грозит административная ответственность в случае неявки по повестке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которая была отправлена по Укрпочте. Такие нормы утвердил Кабинет министров Украины.
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