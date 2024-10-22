У военнообязанных 7 дней на явку по повестке на почту: в ТЦК сделали заявление

Кабмин принял постановление, в котором указаны уважительные причины неявки по повестке на почту и процедуры их подтверждения.

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Повестки по Укрпочте украинцам отправили в тестовом режиме, обнаружились проблемы / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

Военнообязанным украинцам грозит административная ответственность в случае неявки по повестке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которая была отправлена по Укрпочте. Такие нормы утвердил Кабинет министров Украины. Об этом заявил начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинцам, которые получили повестку по Укрпочте, нужно прийти в ТЦК в течение 7 дней или в сроки, которые указаны в самой повестке.

По его словам, такие нормы принял Кабмин. Правительство также установило список уважительных причин в случай неявки и процедуру их подтверждения.

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"Определен определенный перечень и документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности и т.д.", - отметил Коротченко.

Также он добавил, что существует еще множество проблем, связанных с отправкой повесток по почте. Процедуру нужно унормировать. Текущее оповещение провели в тестовом режиме, в рамках которого были обнаружены некоторые проблемы.

"К примеру, оповещение лиц, имеющих основания на отсрочку, бронирование. Было анонсировано, что эти механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек заработают, но к этому времени, к сожалению… И это вызывает сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение к ВСУ в целом и ТЦК", - подчеркнул Олег Коротченко.

Повестки по почте в Украине – что об этом известно:

Кабинет министров 25 июня принял постановление №747, согласно которому повестки военнообязанным в Украине могут быть отправлены рекомендованным почтовым отправлением с фиксацией описания вложения, а также уведомлением о вручении.

Кратко про новый закон о мобилизации / Инфографика: Главред

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

В Минобороны заявили, что если человека не будет дома в момент уведомления о повестке, запускается механизм административной ответственности.

Алгоритм заработал после 16 июля, когда истек срок в 60 дней на обновление учетных данных военнообязанных.

Поздним летом-осенью украинцы начали получать повестки по почте. В октябре Кабмин внес изменения в постановление, согласно которым у военнообязанных есть лишь 3 дня, чтобы получить письмо с повесткой на почте. Иначе возможен штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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