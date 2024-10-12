Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

Письма с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично" подлежат вручению лично адресатам.

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Повестки по почте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Теперь, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн. Об этом пишет "Судебно-юридическая" газета.

Отмечается, что в соответствии с Порядком призыва надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК в случае направления повестки средствами почтовой связи является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Изменениями, внесенными постановлением правительства от 8 октября 2024 г. №1147 предусмотрено, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что заказные письма с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично" подлежат вручению лично адресатам.

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В случае отсутствия адресата по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует получателя по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

"Если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат (получатель) не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник объекта почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю. По сути, это и будет "надлежащим уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе", - говорится в сообщении.

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют документы, однако не вручают повестки.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что военнообязанные украинцы начали получать повестки через "Укрпочту". Более 20 тысяч повесток уже передано в доставку.

Кроме того, Минобороны сообщило, что работает над автоматизацией процесса выдачи повесток. В частности, начат процесс вручения повесток по почте с использованием реестра "Оберег".

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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