Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бронь от мобилизации "светит" не всем: в ТЦК сказали, за какие нарушения ее могут не дать

Алёна Воронина
9 октября 2024, 11:06
1535
Если военнообязанный совершил хотя бы одно из списка нарушений, ему могут отказать в оформлении бронирования.
Мобилизация в Украине, прызовники
Стало известно, за какие нарушения могут не дать бронь от мобилизации/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если документы о бронировании военнообязанного были уже поданы, но окажется, что он ранее нарушал правила воинского учета, то такому человеку могут отказать в бронировании. Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью Главреду.

"Даже если человек подал документы, то согласно нововведениям, если будет установлено, что он ранее нарушал правила воинского учета, он не будет забронирован", - отметил он.

Он перечислил, какие именно нарушения могут привести к отказу человеку в бронировании. В этот список входят, в частности, неявка в ТЦК в нужные сроки, необновление своих семейно-демографических данных и т.п.

видео дня

"Если человек вовремя не появлялся в ТЦК, не обновлял свои семейно-демографические данные (например, о рождении ребенка, бракосочетании, изменении фамилии или места жительства даже в пределах одного населенного пункта)", - перечислил Монукало.

То есть забронированным может быть только тот человек, который вовремя обновлял данные, проходил ВВК, не нарушал правил учета, подчеркнул он.

"Ведь когда возникает вопрос по бронированию, то все документы готовы и остается просто забронировать, а вот если человек уклонялся от мобилизации, нарушал правила учета, и ищет предприятие, которое может предоставить право на отсрочку, то здесь могут возникать вопросы о том, почему человек не появлялся в ТЦК", - отметил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.

Кто такой Сергей Монукало

Сергей Станиславович Монукало – начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в ТЦК ответили, что происходит с теми, кто не обновил данные в "Резерв+". Стало известно, какие планы у ТЦК на тех мужчин, которые не обновили данные в "Резерв+" до 16 июля.

Также ранее сообщалось, что все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября. В ТЦК рассказали о том, как восстановить отсрочку от мобилизации после 9 ноября и привели примеры ситуаций, когда отсрочку могут не продлить.

Напомним, в ТЦК назвали, кого полиция будет задерживать и силой доставлять в военкоматы. Если человек отказывается от повестки, то об этом сообщают органы Национальной полиции, говорит Сергей Монукало.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию Бронь от мобилизации
Реклама

Главное за день

Ещё
Там были боеприпасы из КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине

Там были боеприпасы из КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине

12:19Украина
Лично участвовал: Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске

Лично участвовал: Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске

11:35Украина
Заседание в формате "Рамштайн" отложили - СМИ

Заседание в формате "Рамштайн" отложили - СМИ

11:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают линии и пол автомобиля

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают линии и пол автомобиля

Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября: для чего это нужно

Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября: для чего это нужно

Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель

Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель

Как убрать известковый налет в чайнике: нужен всего один ингредиент

Как убрать известковый налет в чайнике: нужен всего один ингредиент

Все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября: в ТЦК сделали заявление

Все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября: в ТЦК сделали заявление

Последние новости

12:48

Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

12:19

Там были боеприпасы из КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на БрянщинеВидео

12:07

В Украину ворвутся дожди и осенний холод: синоптик назвала дату

12:04

Травка удивит озеленением: несколько правил, как подготовить газон на зиму

12:01

"Поженились мы по расчету": муж покойной Нины Матвиенко раскрыл секрет их брака

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СПМобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП
11:55

Враг готовится к ударам по Крымскому мосту: Плетенчук указал на важную деталь

11:35

Обходят десятой дорогой: почему французы не сидят в телефонах

11:35

Лично участвовал: Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске

11:29

Заседание в формате "Рамштайн" отложили - СМИ

Реклама
11:14

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Петухам - стресс и разочарование, Тиграм - напряженный день

11:06

Бронь от мобилизации "светит" не всем: в ТЦК сказали, за какие нарушения ее могут не дать

10:53

"Он продался Путину!": на Орбана пытались напасть во время пресс-конференции

10:51

Повестка из-за непрохождения ВВК: кому ее могут вручить

10:44

"После того инцидента": оккупанты сорвали концерт предательнице Лолите и затравили ее

10:43

"Выбор из двух зол": Золотарев сказал, кто выгодней Украине - Трамп или Харрис

10:25

Что такое "доброхіть": мало кто сможет правильно объяснить слово

10:05

Всего за 60 секунд: только самые внимательные найдут 10 лишних продуктов в холодильнике

09:52

Один из самых больших провалов: РФ сбила собственный дрон "Охотник" - в чем причина

09:38

"Не принимала участия": брат Марии Яремчук рассказал о проблемах с ней

09:35

Украина создаст бомбардировочную бригаду для полетов на французских "Миражах" - Forbes

Реклама
09:23

Полезно ли открывать окна зимой: неожиданный ответ экспертов

09:19

Какое оружие помогло бы Украине противостоять РФ: топ-генерал США передал Конгрессу список

09:00

Очередное запугивание Кремля. Для чего РФ вывела "Ярс" на дежурство

08:45

"Всех благ вам и победы": в соцсетях Аллы Пугачевой появилось поздравление Путину

08:35

Мирные переговоры с РФ: Зеленский готов смягчить свою позицию — Bloomberg

08:10

"Это будет означать его смерть": журналист сказал, чего боится Путин

08:10

Ближний Восток и интересы Украины: краткое объяснениемнение

08:05

"Все, хватит": Дмитрий Ступка не выдержал даже дня работы в США и сорвал здоровье

07:28

В РФ - взрывы: атакован арсенал на Брянщине, идет мощная детонация боеприпасовВидео

07:05

Только настоящий "Шерлок Холмс" найдет букву С за 5 секунд: необычайная загадка

06:48

Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана: в Пентагоне раскрыли детали

06:10

Украину убивает отсутствие стратегичности?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - успех в каждом деле, Водолеям - недоразумения

05:30

В ТЦК назвали, кого полиция будет задерживать и силой доставлять в военкоматы

04:10

Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель

03:44

Как расставить свечи на обеденном столе: правила сервировкиВидео

03:12

Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября: для чего это нужно

01:30

"Вот ты здесь, и вот тебя нет": Аль Пачино едва не умер - что случилось

01:24

"Не хочет прекращения огня": Орбан выдал скандальное заявление в отношении Зеленского

01:00

Предвестник массированного удара: Жданов предупредил украинцев об опасности

Реклама
00:24

У Украины появился третий путь выхода из войны: появились удивительные детали

00:23

Известная певица впервые озвучила имя своего мужа: "Хороший, добрый"

08 октября, вторник
23:55

Этот "Рамштайн" может стать последним. Чего ждать от встречи в Берлине

22:41

РФ атаковала Полтаву и Кременчуг баллистическими ракетами: первые подробности

22:36

Будут купаться в любви: для каких знаков зодиака октябрь станет судьбоносным

22:24

В Украине произошло землетрясение: в какой области был эпицентр

22:01

Ворвется череда проблем и неудач: что нельзя делать 9 октября - приметы

21:46

От тухлых яиц до газа: 7 неприятных запахов в авто, что говорят об опасности

21:27

Кастрюли будут сиять, как новые: блогер поделилась простым способом, как отмыть нагарВидео

21:12

Вступление Украины в НАТО в обмен на земли - в ОП прокомментировали слухи

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять