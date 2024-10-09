Бронь от мобилизации "светит" не всем: в ТЦК сказали, за какие нарушения ее могут не дать

Если военнообязанный совершил хотя бы одно из списка нарушений, ему могут отказать в оформлении бронирования.

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Стало известно, за какие нарушения могут не дать бронь от мобилизации/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если документы о бронировании военнообязанного были уже поданы, но окажется, что он ранее нарушал правила воинского учета, то такому человеку могут отказать в бронировании. Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью Главреду.

"Даже если человек подал документы, то согласно нововведениям, если будет установлено, что он ранее нарушал правила воинского учета, он не будет забронирован", - отметил он.

Он перечислил, какие именно нарушения могут привести к отказу человеку в бронировании. В этот список входят, в частности, неявка в ТЦК в нужные сроки, необновление своих семейно-демографических данных и т.п.

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"Если человек вовремя не появлялся в ТЦК, не обновлял свои семейно-демографические данные (например, о рождении ребенка, бракосочетании, изменении фамилии или места жительства даже в пределах одного населенного пункта)", - перечислил Монукало.

То есть забронированным может быть только тот человек, который вовремя обновлял данные, проходил ВВК, не нарушал правил учета, подчеркнул он.

"Ведь когда возникает вопрос по бронированию, то все документы готовы и остается просто забронировать, а вот если человек уклонялся от мобилизации, нарушал правила учета, и ищет предприятие, которое может предоставить право на отсрочку, то здесь могут возникать вопросы о том, почему человек не появлялся в ТЦК", - отметил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало – начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

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Ранее в ТЦК ответили, что происходит с теми, кто не обновил данные в "Резерв+". Стало известно, какие планы у ТЦК на тех мужчин, которые не обновили данные в "Резерв+" до 16 июля.

Также ранее сообщалось, что все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября. В ТЦК рассказали о том, как восстановить отсрочку от мобилизации после 9 ноября и привели примеры ситуаций, когда отсрочку могут не продлить.

Напомним, в ТЦК назвали, кого полиция будет задерживать и силой доставлять в военкоматы. Если человек отказывается от повестки, то об этом сообщают органы Национальной полиции, говорит Сергей Монукало.

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