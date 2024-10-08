Что происходит с теми, кто не обновил данные в 'Резерв+': в ТЦК раскрыли детали

Какие планы у ТЦК на тех мужчин, которые не обновили данные в "Резерв+" до 16 июля - детали в материале.

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Что делать, если не обновил данные в ТЦК / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

В интервью Главреду полковник, заместитель начальника центра - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало рассказал, что сейчас происходит с теми, кто не обновил данные в "Резерв+" до 16 июля.

Он сообщил, что подавляющее большинство из них ищут с помощью Укрпочты или адресного оповещения.

"По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описью вложения. Потому что повестка без описи, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является надлежащим образом врученной - только почтовым вложением или лично в руки. Как не считается надлежащим образом оповещенным лицо, чьи родственники, которые или взяли повестку, или не взяли и заявили, что лицо не проживает по месту жительства", - пояснил Монукало. видео дня

Монукало также пояснил, что после того, как поступает сообщение, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск.

"Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство", - добавил он.

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, что в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста. Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров. Американские конгрессмены удивлены, что в Украине призыву подлежат мужчины только с 25 лет.

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Федор Вениславский сообщил, что в Украине действует директива, которая позволяет привлекать в Силы обороны мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Такой подход - общая позиция военного руководства.

В ТЦК сообщили, что отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября. Отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным максимум на 90 дней, теперь будет действовать до 9 ноября. Роман Истомин заявил, что после этого придется ее продлевать и проходить всю процедуру снова.

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