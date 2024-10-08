ВСУ придется отходить: Мусиенко рассказал о тяжелой ситуации под Курахово

Курахове стане потужним захисним редутом для ЗСУ.

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Что происходит под Курахово / коллаж: Главред, фото: 121 обр ТРО, 72 ОМБР

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что обвала фронта, после выхода Сил обороны из Угледара, нет и не будет. Бойцы могут отойти ближе к Курахово, если россияне продолжат сохранять давление.

"Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить ближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - заявил Мусиенко для "РБК-Україна".

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Также Александр Мусиенко добавил, что ситуация на направлении сейчас находится под контролем. В то же время нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация на фронте - захват Угледара

Напомним, что в ВСУ раскрыли планы врага - куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара. Российские оккупанты после захвата Угледара Донецкой области могут планировать наступление на Запорожском направлении. Уже можно увидеть, как враг активизируется в районе Старомайорска.

В 72 ОМБр сообщили, что удерживать Угледар не было возможности. Новый командир бригады Александр Охрименко сообщил, что украинские военнослужащие выходили из Угледара Донецкой области, когда оказались уже в тактическом окружении, а силы противника преобладали в девять раз.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, для чего россияне захватили Угледар. Все-таки украинские военные и дальше смогут держать под огневым контролем железнодорожную ветку Волноваха - Мелитополь. Ведь отход состоялся не на большое расстояние и ВСУ будут иметь возможность уничтожать врага.

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