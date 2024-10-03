"Пропагандистская цель": военный объяснил, для чего россияне захватили Угледар

Битва за город продолжалась с ноября 2022 года.

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Оккупанты захватили Угледар в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скрин из DeepState

После двух лет боев за Угледар, оказалось, что город оккупантам никак не интересен, поскольку он полностью уничтожен. Об этом сообщил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Громадського радіо".

По словам спикера, Угледар имеет "пропагандистское" значение для российских захватчиков.

"Но возле Угледара есть два объекта, которые могут их заинтересовать. Первый - железнодорожная ветка Волноваха - Мелитополь. Она проходит в 18-20 км возле города. Враг может ее использовать. Второе - сам Угледар находится на перекрестке двух крупных автодорог, довольно больших. Они значительно улучшат локальную логистику оккупантов", - рассказывает Нарожный. видео дня

Военный эксперт добавляет, что все-таки украинские военные и дальше смогут держать под огневым контролем железнодорожную ветку Волноваха - Мелитополь. Ведь отход состоялся не на большое расстояние и ВСУ будут иметь возможность уничтожать врага.

Также, спикер отмечает, что по всем участкам фронта пока ситуация тяжелая, но контролируемая украинскими войсками.

"Критической ситуацию нельзя назвать. Потому что критическая ситуация - это когда земли теряются десятками километров и мы отступаем. У нас такого нет, даже с Угледаром. Там речь идет об отступлении на несколько километров", - объясняет военный эксперт.

Согласно словам Нарожного, самой сложной является ситуация сейчас на Кураховском и Покровском направлениях, но ВСУ всеми силами пытаются стабилизировать положение.

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Война в Украине - захват Угледара

Напомним, 2 октября в ОСУВ "Хортица" официально подтвердили, что Силы обороны Украины вышли из Угледара. Отмечается, что после значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что после захвата оккупантами Угледара, враг будет контролировать господствующие высоты, а украинским защитникам придется отходить фактически к укрепленным рубежам.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эксклюзивном материале для Главред рассказал, что после захвата Угледара вряд ли войска РФ сразу пойдут на Днепр или Запорожье, более вероятно, что они продолжат захват Донецкой области.

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