ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледера - Мусиенко

ВСУ, вероятно, будут постепенно отходить к Курахово, к городам и населенным пунктам, где есть возможность закрепиться и лучше держать оборону.

https://glavred.info/ukraine/vsu-budut-postepenno-othodit-chto-budet-posle-zahvata-ugledera-musienko-10601981.html Ссылка скопирована

Эксперты объяснил, куда РФ пойдет после захвата Угледера / коллаж: Главред, фото: Главред, ОК "Запад"

ВСУ пришлось отойти из Угледара, потому что на этом направлении российские оккупанты действительно имели преимущество. Как заявил изданию РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко, теперь враг будет контролировать господствующие высоты, а украинским защитникам придется отходить фактически к укрепленным рубежам.

"Скажем, отыскивать эти укрепленные рубежи высоты, которые мы можем использовать и на этих высотах закрепляться, держать оборону. Дальше все будет зависеть от характера действий противника. Вероятно, они продолжат наступление дальше на северо-запад и будут двигаться в сторону Курахово с этого направления", - сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua. видео дня

Кроме этого, вполне возможно, что ВСУ будут постепенно отходить к Курахово, к городам и населенным пунктам, где есть возможность закрепиться и лучше держать оборону.

"И фактически формировать вот такой пояс городов-крепостей, где мы можем держаться довольно таки долго, как показывает практика. Поэтому сейчас Россия будет делать акцент для того, чтобы максимально наступать в открытых районах через малые населенные пункты", - говорит эксперт.

По мнению аналитика, россияне приложат максимальные усилия, чтобы подступить к Курахово и Покровску, брать в окружение, но не начинать бои непосредственно за эти населенные пункты. Вероятно, агрессоры будут ожидать перегруппировки, подкрепления и доукомплектования своих сил.

"Второй сценарий, который может быть - это то, что РФ может формировать силы в районе Приютного, Большой Новоселки на Времовском направлении для того, чтобы пойти и там. То есть параллельно в южной части Донецкой области идти двумя направлениями от Угледара и вот как раз на Времовском направлении. Чтобы с юга фактически давить с южного фланга на Курахово и Покровск", - пояснил Мусиенко.

Еще одним вариантом может быть то, что оккупанты будут давить в районе Купянска и растягивать украинскую линию обороны на востоке и заставлять ВСУ перебрасывать свои силы из Курской области.

"То есть они хотят растянуть нашу, линию обороны, продвинуться как можно вглубь Донецкой области. Далее наступать, применяя значительное количество пехоты, и фактически до зимы попытаться брать в полуокружение Курахово, Покровск, но вряд ли вести непосредственно боевые действия за них. То есть в городской застройке. А мы будем постепенно отходить, откатываться к Курахово на Угледарском направлении", - добавил эксперт.

Угледар / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Военный Федоренко прокомментировал, чем обернется потеря Угледара. По его словам, "просыпание" фронта началось, когда была задержка от наших партнеров, почти семимесячная, по доставке нового вооружения и боеприпасов.

В то же время ограничения США в ударах ВСУ по России "союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми". По его мнению, такая политика вредит обороноспособности Украины.

А экс-главарь Валерий Залужный озвучил свой залог мира. Он еще раз подчеркнул, что Украина вместе со своими партнерами должна выиграть эту войну.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред