Еще одна жертва нападения РФ: после атаки на Львов увеличилось число погибших

Мужчина получил тяжелые ранения во время атаки 4 сентября.

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Мэр Львова сообщил о потере еще одной жизни / Коллаж: Главред, фото: Садовый, фото: ua.depositphotos.com

В результате жестокого ракетного обстрела Львова 4 сентября, почти месяц спустя, увеличилось число погибших. О потере еще одной жизни с глубокой печалью сообщил Андрей Садовый в своих соцсетях.

Восьмой жертвой трагического нападения страны-агрессора стал Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения.

Как отметил Садовый, господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки.

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''29 дней он находился в критическом состоянии в реанимации, но жизнь, к сожалению, спасти не удалось. Соболезнования родным! Вечная Память'', - написал Садовый.

Также мэр города подтвердил, что взрывная волна задела 38 улиц в двух районах Львова. Повреждено 189 домов - жилье, школы, коммунальные и частные учреждения. В большинстве это памятники архитектуры, или здания, которые имеют историческую ценность. Более 3600 уничтоженных окон и около 300 дверей.

Кто такой Андрей Садовый? Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

Атака на Львов - что известно

Так, в результате удара страны-агрессора России по Львову ракетами утром 4 сентября уже известно о восьми погибших. Среди них есть и дети.

Впоследствии мэр города рассказал об очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце города, историческое наследие.

Одной из самых трогательных историй оказалась страшная новость о том, что в результате атаки РФ на Львов мужчина потерял жену и троих детей.

Также и президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.

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