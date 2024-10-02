Еще одна жертва нападения РФ: после атаки на Львов увеличилось число погибших

В результате жестокого ракетного обстрела Львова 4 сентября, почти месяц спустя, увеличилось число погибших. О потере еще одной жизни с глубокой печалью сообщил Андрей Садовый в своих соцсетях.
Восьмой жертвой трагического нападения страны-агрессора стал Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения.
Как отметил Садовый, господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки.
''29 дней он находился в критическом состоянии в реанимации, но жизнь, к сожалению, спасти не удалось. Соболезнования родным! Вечная Память'', - написал Садовый.
Также мэр города подтвердил, что взрывная волна задела 38 улиц в двух районах Львова. Повреждено 189 домов - жилье, школы, коммунальные и частные учреждения. В большинстве это памятники архитектуры, или здания, которые имеют историческую ценность. Более 3600 уничтоженных окон и около 300 дверей.
Кто такой Андрей Садовый?
Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.
Атака на Львов - что известно
Так, в результате удара страны-агрессора России по Львову ракетами утром 4 сентября уже известно о восьми погибших. Среди них есть и дети.
Впоследствии мэр города рассказал об очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце города, историческое наследие.
Одной из самых трогательных историй оказалась страшная новость о том, что в результате атаки РФ на Львов мужчина потерял жену и троих детей.
Также и президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.
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