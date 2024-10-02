Ситуация не критическая: военный прокомментировал, чем обернется потеря Угледара

Иногда, чтобы выиграть стратегически в войне необходимо проиграть битву.

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Военный прокомментировал потерю Угледара для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", DeepState

Сегодня, 2 октября, официально было подтверждено, что Силы обороны Украины вышли из Угледара. Однако, как убежден командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко, потеря Угледара не является критической для Украины. Свое мнение он высказал в эфире Киев24.

"Это не критическая ситуация - потеря Угледара. Так или иначе нам придется возвращать все территории. Иногда, чтобы выиграть стратегически в войне необходимо проиграть битву...", - сказал Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. видео дня С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Военный отмечает, что страна-агрессор продолжает поэтапно выполнять план по оккупации Украины.

"Ползучим наступлением так или иначе с несоизмеримыми потерями к результату, который они получают на поле боя, противник в ближайшей перспективе будет пытаться продвигаться. Относительно потери тех или иных населенных пунктов, то они обусловлены, в частности, военной целесообразностью и главное - сохранением жизни и здоровья наших военнослужащих", - сказал защитник.

Однако, несмотря на все, по словам Федоренко, основной ресурс, который есть в Украине - это люди:

"Потому что можно иметь различные беспилотные системы, артиллерию, но если нет пехоты, штурмовой пехоты, которая способна удерживать позиции, выполнять задачи, то, к сожалению, это будет приводить к неуспеху на поле боя".

Федоренко называет нынешнюю ситуацию - "сложной историей, которая обусловлена рядом факторов". Как вспоминает военнослужащий, "просыпание" фронта началось, когда была задержка от наших партнеров, почти семимесячная, по доставке нового вооружения и боеприпасов.

"Именно тогда противник начал свое ползучее наступление и имел успех как в районе Бахмута, так и в целом пошли движения по Донецкой области, и по Харьковской в том числе", - отметил Федоренко.

Однако, несмотря на все обстоятельства, ВСУ будут продолжать выполнять все необходимые задачи. Главная цель - максимально приостановить врага и сформировать предпосылки для деоккупации части наших территорий.

"На это непосредственно влияют и наши партнеры направления за счет финансовой поддержки, вооружением, и за счет политических решений по применению определенной номенклатуры вооружения для ударов вглубь РФ. По моему убеждению эти решения также будут приняты. Мы должны истощать противника и у него на территории", - подчеркнул командиры батальона.

Однако первоочередной задачей Украины является исчерпать ударно-штурмовые возможности врага.

"Только там где противник теряет способность штурмовать, мы приобретаем способность выбивать противника с занятых позиций и говорить о планировании операции по освобождению той или иной территории".

Угледар / Инфографика: Главред

Существует опасность, по мнению Федоренко, что после захвата Угледара враг активизируется еще на нескольких участках.

"По моему убеждению, Силам обороны удастся на большинстве отрезков стабилизировать ситуацию. Но полностью приостановить продвижение противника на все 100%, к большому сожалению, на сегодняшний день не представляется возможным. Делаем все, что можем, и с перспективой мы сможем иметь успех", - сказал Федоренко.

Прогнозируя, каким будет октябрь месяц, Федоренко четко указывает, по признакам противника, что будут активизироваться еще ряд участков.

"В частности, я говорю о Харьковской области. Но удастся ли противнику реализовать все намерения, которые он определил перед собой, по моему убеждению, этого не удастся сделать. Ситуация сложная. Но нельзя не сказать, что она проигрышная", - пояснил защитник.

Ситуация на фронте: что известно

Сегодня в ОСУВ "Хортица" официально подтвердили, что Силы обороны Украины вышли из Угледара. Отмечается, что после значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар.

Долгое время Украина удерживала Угледар под давлением оккупантов. Главред объяснил, какие риски несет потеря города, за который боролись 2 года.

В отчете американского Института изучения войны также прокомментировали захват Угледара Россией. Отмечается, что масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выводе украинских войск свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, избежала российского окружения.

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