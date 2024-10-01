УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городе

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2024, 20:04обновлено 1 октября, 21:03
53
Российские оккупанты захватывают Угледар и вывешивают на домах свои флаги.
Угледар
Россияне оккупировали Угледар / Коллаж: Главред, фото: DeepState, скриншот из видео

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Угледар в Донецкой области. Они уже пробрались в центр города. Об этом сообщает DeepState.

В Telegram-канале "Dnipro|OSINT з Гарбузом" сообщают, что враг продолжает продвигаться и вывешивает на захваченных домах российские флаги. Оккупанты вывесили их уже на здании Угледарского горсовета. Еще один флаг был замечен возле пожарной части.

Напомним, что ВСУ держали Угледар в обороне больше года.

видео дня

Глава ОВА Вадим Филашкин подтвердил быстрое продвижение российских оккупантов в Угледаре.

Он заявил, что в городе остается 107 мирных человек. Из-за боев к ним сложно и в некоторых случаях невозможно добраться, чтобы их эвакуировать. Детей в городе нет, их эвакуировали ранее. В Угледаре невероятно тяжелая гуманитарная ситуация, туда невозможно доставить гуманитарную помощь, еду, воду или лекарства.

Смотрите видео о ситуации в Угледаре:

бои в Угледаре
Россияне дошли до центра Угледара / фото: скриншот

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал о ситуации в Угледаре. Россияне пытаются "давить" с северного запада на северный восток города. Украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции из-за угрозы окружения.

"В Угледаре (россияне - ред.)давят с северо-запада на северо-восток города, пытаются запереть. Часть наших ребят планово отошли с ныне занятых врагом позиций, для недопущения окружения. Ситуация остается напряженной, не без потерь, дроны...", - написал он.

Угледар полностью оккупирован

В то же время DeepState акцентирует внимание на том, что российские флаги вывешены уже на всех уголках Угледара, что указывает на полную оккупацию города. Аналитики считают, что это последние дни обороны города.

"Россияне оккупировали Угледар - оккупанты публикуют вывешенные "тряпки" на всех уголках города. Последние дни обороны ... Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", - написали аналитики.

Угледар
Россияне оккупировали Угледар / фото: DeepState

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Угледар Инфографика
Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины могут удержать контроль над Угледаром в Донецкой области, если сохранят линию снабжения, проходящую к северу от города, отметил эксперт BILD Юлиан Рёпке.

В то же время, по словам военного эксперта Сергея Кузана, Россия сосредоточила около 30 тысяч военных в районе Угледара, пытаясь окружить город с юга и северо-востока.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска достигли окраин города, но это вряд ли обеспечит им значительное оперативное преимущество для дальнейшего наступления на западе области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Угледар вторжение России
Реклама

Главное за день

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробности

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробности

20:38 Мир
"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городе

"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городе

20:04 Украина
Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

20:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря 18775

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей 8408

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Только остроглазый гений увидит странный цветок : на загадку дается всего 8 секунд 6785

Только остроглазый гений увидит "странный цветок": на загадку дается всего 8 секунд

Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым ручником 4131

Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым "ручником"

Последние новости

21:09

Почему на новых футболках появляются крошечные дырки: в Сети удивили причиной

20:52

К чему снится человек с которым не общаешься: исследователи из США дали ответ

20:38

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробностиВидео

20:34

Известная светская журналистка попала в автомобильную аварию

20:12

Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повараВидео

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - ХарченкоУкраине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко
20:04

"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городеВидео

20:00

Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

19:41

Минная ловушка сработала: в Мелитополе прогремел взрыв, в ГУР рассказали детали

19:37

Новый наследник престола: Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы

Реклама
19:30

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

19:28

"Инцидент нежелательный": эксперт - о новых поломках на Южноукраинской АЭС

19:17

Конденсата и плесени не будет: 5 растений, которые спасут ваш дом

19:12

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флагаВидео

19:10

Как Путин открыто подыгрывает Трампумнение

19:09

Россияне продвигаются и сразу возводят фортификации: в ВСУ раскрыли угрозы на фронте

19:08

Китай должен прекратить войну в Украине: в Польше сделали громкое заявление

18:33

"Врезалась в дерево": олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала про пьяное ДТП

18:27

Лед тает: Шольц внезапно захотел поговорить с Путиным - когда состоится разговор

17:59

Новый генсек НАТО раскрыл потери армии РФ в войне с Украиной

17:46

Почему в "хрущевках" в СССР устанавливали две входные двери: неожиданный ответ

Реклама
17:41

Байден может продвинуть заявку Украины на членство в НАТО, однако есть нюанс - FT

17:30

Кого нельзя пускать в дом 2 октября: люди, которые принесут проблемы

17:28

Под угрозой города-миллионники: раскрыт худший сценарий длительных отключений

16:53

Заморозки надвигаются на Украину: какие области ждет 0 на градуснике

16:49

В холода - до 16 часов без света: какой ситуация с отключениями будет зимой - прогноз

16:45

"Компромиссы" насчет территорий Украины: в МИД жестко ответили на слухи

16:43

Тест на тип характера: кто вы на самом деле - начальник или исполнитель

16:43

В Минобороны начались увольнения: в ОП раскрыли две главные задачи

16:32

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками

15:42

Уничтожение украинских ГЭС: Харченко ответил, что произойдет с генерацией зимой

15:39

Десантники ВСУ разгромили колонну "элитных" войск РФ: уничтожены десятки россиянВидео

15:35

Какая красная точка больше: только гений даст правильный ответ за 5 секунд

15:34

1+1 Украина покажет "Хазяїн 2. На своїй землі" с Богданом Бенюком в главной роли

15:31

Без участия ТЦК: Кабмин дал "зеленый свет" командирам самим призывать добровольцев

15:28

На водительских удостоверениях появился странный код: что означает число "78"

15:26

Известковый налет исчезнет навсегда: средство, которое отчистит унитаз до блеска

15:00

"Командование поручило мне": Козловский раскрыл новое место службы и обязанностиВидео

14:53

Церковный праздник 2 октября: что запрещено делать в день святого Киприана

14:52

До использования или после: когда лучше мыть душ рассказали эксперты

14:51

Порошенко похвастался доходами ко Дню Защитников: всего за месяц заработал более миллиарда и показал декларацию

Реклама
14:40

Коржи таят во рту: простой рецепт изумительного "Медовика" - невероятно нежныйВидео

14:33

Повышение максимальных цен на электроэнергию: когда и чего ждать украинцам

14:26

Впервые за два года войны: Шольц решил возобновить переговоры с Путиным – СМИ

14:21

Неизвестный Поплавский в фильме "Персона"Видео актуально

14:20

Цены на сигареты существенно изменятся: подробности

14:14

"Планирую сбивать "Шахеды": известный шоумен вступил в добровольное подразделениеВидео

13:49

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителейВидео

13:45

Гороскоп на завтра 2 октября: Весам - большой успех, Близнецам - осуществление желаемого

13:42

"Не стало в 10 утра": в России умер автор хита "Ягода малина" - причина

13:35

Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять