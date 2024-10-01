"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городе

Российские оккупанты захватывают Угледар и вывешивают на домах свои флаги.

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Россияне оккупировали Угледар / Коллаж: Главред, фото: DeepState, скриншот из видео

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Угледар в Донецкой области. Они уже пробрались в центр города. Об этом сообщает DeepState.

В Telegram-канале "Dnipro|OSINT з Гарбузом" сообщают, что враг продолжает продвигаться и вывешивает на захваченных домах российские флаги. Оккупанты вывесили их уже на здании Угледарского горсовета. Еще один флаг был замечен возле пожарной части.

Напомним, что ВСУ держали Угледар в обороне больше года.

видео дня

Глава ОВА Вадим Филашкин подтвердил быстрое продвижение российских оккупантов в Угледаре.

Он заявил, что в городе остается 107 мирных человек. Из-за боев к ним сложно и в некоторых случаях невозможно добраться, чтобы их эвакуировать. Детей в городе нет, их эвакуировали ранее. В Угледаре невероятно тяжелая гуманитарная ситуация, туда невозможно доставить гуманитарную помощь, еду, воду или лекарства.

Смотрите видео о ситуации в Угледаре:

Россияне дошли до центра Угледара / фото: скриншот

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал о ситуации в Угледаре. Россияне пытаются "давить" с северного запада на северный восток города. Украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции из-за угрозы окружения.

"В Угледаре (россияне - ред.)давят с северо-запада на северо-восток города, пытаются запереть. Часть наших ребят планово отошли с ныне занятых врагом позиций, для недопущения окружения. Ситуация остается напряженной, не без потерь, дроны...", - написал он.

Угледар полностью оккупирован

В то же время DeepState акцентирует внимание на том, что российские флаги вывешены уже на всех уголках Угледара, что указывает на полную оккупацию города. Аналитики считают, что это последние дни обороны города.

"Россияне оккупировали Угледар - оккупанты публикуют вывешенные "тряпки" на всех уголках города. Последние дни обороны ... Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", - написали аналитики.

Россияне оккупировали Угледар / фото: DeepState

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины могут удержать контроль над Угледаром в Донецкой области, если сохранят линию снабжения, проходящую к северу от города, отметил эксперт BILD Юлиан Рёпке.

В то же время, по словам военного эксперта Сергея Кузана, Россия сосредоточила около 30 тысяч военных в районе Угледара, пытаясь окружить город с юга и северо-востока.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска достигли окраин города, но это вряд ли обеспечит им значительное оперативное преимущество для дальнейшего наступления на западе области.

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