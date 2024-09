РФ может захватить весь Угледар: в ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Оккупанты также пытаются наступать на северо-восточный фланг Угледара через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отойти, говорится в отчете ISW.

Российским войскам, возможно, удастся захватить весь Угледар, но то, насколько быстро или легко они смогут это сделать, вероятно, частично будет зависеть от принятия решений украинцами. Если украинские силы решат защищать Угледар, оккупантам может быть сложно бороться за поселение, которое Украина укрепляла в течение двух лет.

В ISW сообщили, если россияне не займут поселение относительно быстро, российский маневр вдоль флангов Угледара может также пострадать из-за начала осенних дождей.

Захват населенного пункта не сразу обеспечит российским силам доступ к новой дороге, а также не отрежет украинские силы от дороги, которая является важной для их материально-технического обеспечения. Потенциальный захват Угледара также не обязательно обеспечит российским силам выгодную позицию для начала дальнейших наступательных операций в других частях западной Донецкой области, отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.