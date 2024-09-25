РФ может захватить весь Угледар: в ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ

Оккупантам может быть сложно бороться за Угледар, если ВСУ будут держать его.

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Что происходит в Угледаре / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstate

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Оккупанты также пытаются наступать на северо-восточный фланг Угледара через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отойти, говорится в отчете ISW.

Российским войскам, возможно, удастся захватить весь Угледар, но то, насколько быстро или легко они смогут это сделать, вероятно, частично будет зависеть от принятия решений украинцами. Если украинские силы решат защищать Угледар, оккупантам может быть сложно бороться за поселение, которое Украина укрепляла в течение двух лет.

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В ISW сообщили, если россияне не займут поселение относительно быстро, российский маневр вдоль флангов Угледара может также пострадать из-за начала осенних дождей.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

"Однако потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. Угледар не является особо важным логистическим узлом - российские войска уже контролируют большинство основных дорог, проходящих на Угледар", - считают аналитики Института.

Захват населенного пункта не сразу обеспечит российским силам доступ к новой дороге, а также не отрежет украинские силы от дороги, которая является важной для их материально-технического обеспечения. Потенциальный захват Угледара также не обязательно обеспечит российским силам выгодную позицию для начала дальнейших наступательных операций в других частях западной Донецкой области, отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Угледар

Напомним, что десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов. в Угледарской городской общине ехало две колонны, которые объединились в одну из 8 ВВТ, оккупанты смогли заехать в село со стороны Павловки. В DeepState сообщали о тяжелых боях на этом направлении.

Военный рассказал об условиях, когда ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово. Иван Тимочко сообщил, что Кураховское направление будет важным, но не ключевым. Если встанет вопрос потери территорий или военных подразделений, войска будут отходить, но продолжать борьбу.

Владислав Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ в Угледаре. Он сообщил, что вариантов выхода из этой ситуации с малыми потерями не так много. Удержит ли Украина контроль над Угледаром - возникают серьезные сомнения.

Смертоносная украинская бригада может оказаться в окружении под Угледаром. Эта бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но, по мнению журналистов Forbes, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.

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