"Нужны пожарники": Катя Кузнецова снялась в новом видео

Актриса Катерина Кузнецова показала новое видео, которое очень понравилось ее поклонникам.

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Катерина Кузнецова показала новое романтичное видео / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

Как сейчас выглядит Катерина Кузнецова

Что о новом видео актрисы думают ее поклонники

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве, показала поклонникам новое видео.

На своей странице в Instagram, актриса показала видео, как она "купается" в песке в одном только купальнике и вязаном джемпере.

видео дня

Красоту актрисы прекрасно подчеркивает мягкий солнечный свет, а ее гибкость и пластика отлично выглядят в кадре. Мимо такого видео не смогли пройти и поклонники актрисы.

Катерина Кузнецова показала чувственное видео / Фото Instagram/katya_kino

"Тут нужны пожарные", "Волшебная", "Нежная, чувственная", "Невероятная красота, браво", - пишут поклонники актрисы.

Катерина Кузнецова показала чувственное видео / Фото Instagram/katya_kino

Катерина Кузнецова показала чувственное видео / Фото Instagram/katya_kino

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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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Чем прославилась Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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