"Нужны пожарники": Катя Кузнецова снялась в новом видео

Кратко:
- Как сейчас выглядит Катерина Кузнецова
- Что о новом видео актрисы думают ее поклонники
Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве, показала поклонникам новое видео.
На своей странице в Instagram, актриса показала видео, как она "купается" в песке в одном только купальнике и вязаном джемпере.
Красоту актрисы прекрасно подчеркивает мягкий солнечный свет, а ее гибкость и пластика отлично выглядят в кадре. Мимо такого видео не смогли пройти и поклонники актрисы.
"Тут нужны пожарные", "Волшебная", "Нежная, чувственная", "Невероятная красота, браво", - пишут поклонники актрисы.
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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.
Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.
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Чем прославилась Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.
Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.
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