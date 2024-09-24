РФ все средства перебросила на это направление: военный рассказал о сложной ситуации в Угледаре

Российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар Донецкой области, пытаясь продвинуться на разных участках фронта.
Захватчики для штурма этого города используют все виды вооружения и задействуют все роды войск. Об этом рассказал командир мотопехотной Железной роты 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев на псевдо "Оскар" в эфире "Суспільного".
Он отметил, что стабильно напряженная ситуация продолжается.
Военный рассказал, что оккупанты в основном используют для штурмов технику. Враг с помощью техники пытается заехать на позиции и бросить десант для дальнейшего штурма.
"Наши бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя его такие действия. Но постоянно происходят штурмовые действия. Используется все. И забрасываются КАБы, и используется бронетехника, которая забрасывает пехоту. Фактически она (техника - ред.) у врага одноразовая. Потому что каждая бронетехника, которая подъезжает к нашим позициям, она преимущественно сжигается", - отметил "Оскар".
Военный отметил, что оккупанты ежедневно проводят штурмы с использованием пехоты и техники.
"Также есть и обстрелы ствольной артиллерией, из миномета, также и КАБами. Также враг освоил FPV и сбросы также пытается использовать. Сейчас используются все роды войск, которые только есть - они брошены на это направление", - добавил защитник.
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.
Также ранее сообщалось, что РФ оккупировала крупный город в Донецкой области - в DeepState рассказали о ходе боев. По данным DeepState, российские войска оккупировали город Украинск в Донецкой области и продвинулись вблизи еще шести населенных пунктов.
Напомним, сообщалось, что один большой город может оказаться в оккупации. Младший сержант Станислав Бунятов заявил, что россияне пытаются перерезать дорогу, которая ведет в Угледар.
Читайте также:
- Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист
- "Переговоры будут длиться десятилетиями": Разумный описал сценарий завершения войны
- Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред