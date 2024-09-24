Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

Владимир Зеленский проведет переговоры с Джо Байденом дважды в течение следующих двух дней, отметил спикер президента Украины.

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У Зеленского рассказали, когда состоятся переговоры с Байденом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, European Union

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Соединенные Штаты Америки дважды проведет переговоры с Джо Байденом. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, главной целью визита Зеленского в США является передача плана победы Украины президенту Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис.

"Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше всего результатов", - добавил Никифоров. видео дня

Он также сообщил, что сейчас продолжаются двусторонние встречи с партнерами на полях Генассамблеи ООН, причем контакты происходят на всех уровнях.

Никифоров напомнил, что президент Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в формате тет-а-тет, без переводчиков, поэтому детали встречи неизвестны.

"Они выбрали такой формат, поэтому ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", - рассказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Зеленский провел короткую встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, где обсуждали вопросы восстановления Украины, а также встречу с главой правительства Дании Метте Фредериксен, на которой речь шла об инвестициях в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Что предусматривает план победы Зеленского / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа. В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Визит Зеленского в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, на которой рассказал о своем "плане победы". Среди присутствующих были сенаторы Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и конгрессмен Грегори Микс.

Зеленский также заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие считают. В интервью ABC News он подробно объяснил суть плана победы и призвал союзников к дальнейшему усилению украинской армии.

План включает военную и дипломатическую составляющие, в частности вступление Украины в НАТО. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что этот план содержит чёткие шаги для достижения справедливого и долговременного мира.

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