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Приглашение Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли часть "плана победы"

Даяна Швец
24 сентября 2024, 13:03
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Во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке Ермак отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы.
Зеленский, НАТО
Зеленский, НАТО / Коллаж: Главред, ФОТО: ОП, фото ua.depositphotos.com

План победы состоит из военной и дипломатической частей, одной из которых является вступление нашего государства в НАТО. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план, который Президент Владимир Зеленский представит в Соединенных Штатах Америки, содержит четкое видение шагов, которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и длительного мира.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке Ермак отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны РФ.

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"Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - говорит Ермак.

Руководитель ОП утверждает, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако, несмотря на все достижения, нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

"Призвал наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке", - заявил руководитель ОП.

Кроме этого, украинский государственный деятель призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории РФ и использования замороженных российских активов для поддержки нашего государства.

Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы"

Что интересно, о договоренности с США о вступлении в НАТО в плане победы Зеленского уже высказывался политолог Владимир Фесенко.

"Я думаю, что пункт "на период после войны" - это именно о НАТО. Потому что это для нас будет после завершения нынешней войны ключевая гарантия безопасности. Пятая статья НАТО, вхождение в этот Альянс - гарантируют безопасность, поскольку ни на одну страну блока Россия никогда не нападала и не решалась это сделать, потому что понимает - вряд ли может противостоять Альянсу при всех своих ядерных амбициях", - отметил политолог в эфире телеканала FREEДОМ.

Какие пункты включает "план победы" Зеленского

В свою очередь издание The Times опубликовало четыре ключевых пункта плана победы Зеленского:

  1. запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;
  2. продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;
  3. запрос на "конкретные" современные виды вооружения;
  4. международная финансовая помощь для украинской экономики.
Формула мира инфографика
​ Украинская "Формула мира" / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США и план победы

Как известно, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской - Главред рассказал о первых подробностях.

Сообщается, что Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом - президент хочет представить мирный план Украины.

Недавно у Зеленского впервые рассказали детали о "плане победы" Украины. Именно он может заставить Россию сесть под принуждением за стол переговоров.

План победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны, заявил президент Владимир Зеленский. Президент лично представит "План победы Украины" Джо Байдену, Конгрессу и странам-партнерам.

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