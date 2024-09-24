Трамп сделал скандальное заявление о Зеленского на фоне его визита в США

Кандидат в президенты США уже говорил подобное об украинском лидере и снова не сдержался.

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Дональд Трамп снова назвал Зеленского "крупным продавцом" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз сделал нелицеприятное заявление об украинском лидере Владимире Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Как пишет Bloomberg, свое заявление Трамп озвучил во время митинга в понедельник в Пенсильвании.

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".

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Смотрите видео - Трамп сделал хамское заявление о Зеленском:

По словам Трампа, Зеленский якобы "сильно" хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах.

Не забыл Трамп и о своей любимой теме - о том, как он якобы очень быстро сможет завершить войну России против Украины. Экс-президент сказал, что он попытается подтолкнуть Киев и Москву к переговорному столу, если победит на выборах.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - сказал Трамп.

Как сообщал Главред, Трамп уже называл Зеленского "выдающимся продавцом".

"Зеленский - величайший продавец. Каждый раз уезжает из США с 50-60 миллиардами долларов. Мне такого никогда не удавалось. Он лучший продавец, чем я. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам вернут деньги", - сказал Трамп в марте 2024 года на политическом митинге в аэропорту Дейтона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.

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