Трамп сделал скандальное заявление о Зеленского на фоне его визита в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз сделал нелицеприятное заявление об украинском лидере Владимире Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".
Как пишет Bloomberg, свое заявление Трамп озвучил во время митинга в понедельник в Пенсильвании.
"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".
Смотрите видео - Трамп сделал хамское заявление о Зеленском:
По словам Трампа, Зеленский якобы "сильно" хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах.
Не забыл Трамп и о своей любимой теме - о том, как он якобы очень быстро сможет завершить войну России против Украины. Экс-президент сказал, что он попытается подтолкнуть Киев и Москву к переговорному столу, если победит на выборах.
"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - сказал Трамп.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Как сообщал Главред, Трамп уже называл Зеленского "выдающимся продавцом".
"Зеленский - величайший продавец. Каждый раз уезжает из США с 50-60 миллиардами долларов. Мне такого никогда не удавалось. Он лучший продавец, чем я. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам вернут деньги", - сказал Трамп в марте 2024 года на политическом митинге в аэропорту Дейтона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.
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