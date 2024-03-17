Трамп назвал Зеленского 'выдающимся продавцом' и требует вернуть деньги

Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

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Трамп обозвал Зеленского / коллаж: Главред, скриншот: видео

Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел выступление на политическом митинге в аэропорту Дейтона.

В своей речи Трамп вспомнил о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его "выдающимся продавцом".

"Зеленский - величайший продавец. Каждый раз уезжает из США с 50-60 миллиардами долларов. Мне такого никогда не удавалось. Он лучший продавец, чем я. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам вернут деньги", - сказал Трамп. видео дня

Трамп требует возврата денег / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео, как Трамп раскритиковал Зеленского:

Напомним, что эксперт Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. От того, кто будет избран в США, будет зависеть реакция мира, самих Штатов и Европы на агрессию России, которая так или иначе будет продолжаться.

Орбан раскрыл детали плана, как Трамп хочет закончить войну в Украине. Виктор Орбан назвал Дональда Трампа "человеком мира" и заявил, что его планы совпадают с интересами Венгрии. Америка не хочет финансировать безопасность Европы. Поэтому, "если европейцы боятся русских, они должны за это платить".

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