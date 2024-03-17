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Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги

Юлия Закрепа
17 марта 2024, 11:35обновлено 17 марта, 12:23
Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.
Трамп назвал Зеленского 'выдающимся продавцом' и требует вернуть деньги
Трамп обозвал Зеленского / коллаж: Главред, скриншот: видео

Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел выступление на политическом митинге в аэропорту Дейтона.

В своей речи Трамп вспомнил о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его "выдающимся продавцом".

"Зеленский - величайший продавец. Каждый раз уезжает из США с 50-60 миллиардами долларов. Мне такого никогда не удавалось. Он лучший продавец, чем я. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам вернут деньги", - сказал Трамп.

видео дня
Трамп назвал Зеленского 'выдающимся продавцом' и требует вернуть деньги
Трамп требует возврата денег / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео, как Трамп раскритиковал Зеленского:

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Напомним, что эксперт Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. От того, кто будет избран в США, будет зависеть реакция мира, самих Штатов и Европы на агрессию России, которая так или иначе будет продолжаться.

Орбан раскрыл детали плана, как Трамп хочет закончить войну в Украине. Виктор Орбан назвал Дональда Трампа "человеком мира" и заявил, что его планы совпадают с интересами Венгрии. Америка не хочет финансировать безопасность Европы. Поэтому, "если европейцы боятся русских, они должны за это платить".

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп
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