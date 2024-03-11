Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы имеет "достаточно детальные планы" по завершению войны в Украине и раскрыл детали.
Орбан утверждает, что планы Трампа совпадают с интересами Венгрии, передает Magyar Nemzet.
"Он [Трамп] имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится", - сказал Орбан в интервью телеканалу M1.видео дня
Орбан также заявил, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы. Поэтому, "если европейцы боятся русских, они должны за это платить".
"Или строить собственную армию, собственное оборудование, или, если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он [Трамп] говорит прямо и четко", - сказал премьер Венгрии.
Орбан назвал Трампа "человеком мира", поскольку во время своего срока тот не начал никакую войну.
"Поэтому мы знаем о нем, мы знаем из его президентства, что он - человек мира. И он не скрывает своих взглядов сейчас, он четко дал понять, что его цель - принести мир в российско-украинскую войну. Мы хотим скорейшего прекращения огня. Мы хотим скорейшего окончания этой войны, которая медленно приближается к завершению. Я не вижу никого другого, кто имел бы больше решимости и силы сделать это, чем Дональд Трамп", - заявил Орбан.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Встреча Орбана и Трампа
8 марта венгерский премьер Виктор Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в американском штате Флорида.
После встречи Орбан расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше". В свою очередь, Трамп также выдал порцию комплиментов Орбану, назвав его "фантастическим лидером".
В то же время действующий президент США Джо Байден раскритиковал встречу Орбана с Трампом.
Как сообщал Главред, в начале марта на Анталийском дипломатическом форуме в Турции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что надеется на возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Он считает это "единственным серьезным шансом" для прекращения войны РФ в Украине.
Другие новости:
- "Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии
- "Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением
- "Время работает на РФ": Орбан выдал новое скандальное заявление о войне в Украине