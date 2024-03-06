Орбан встретится с Трампом: обсудят, как 'остановить' войну РФ против Украины

Венгерский премьер пытается выслужиться перед Трампом, надеясь на его возвращение в Белый дом, чтобы облегчить дипломатическую изоляцию Венгрии.

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Орбан едет к Трампу, чтобы обсудить вопрос Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, 108 отдельная бригада Сил ТрО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить вопрос прекращения войны России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Bloomberg.

В издании отмечают, что Орбан является ближайшим союзником Кремля в Европейском Союзе, он всячески задерживал помощь Украине от ЕС, сохраняя при этом теплые отношения с кремлевским диктатором Путиным. Вероятность возвращения Трампа на президентское кресло в США вызвала беспокойство среди европейского руководства, включая Украину, относительно способности ЕС ответить на войну и влияние России.

"Орбан пытался выслужиться перед Трампом, рассматривая его возвращение в Белый дом как способ облегчить дипломатическую изоляцию Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных законодателей США", - пишет Bloomberg. видео дня

По словам Сийярто, переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку якобы "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад". Издание подчеркнуло, что венгерский премьер Орбан призвал к немедленному прекращению огня, при этом он не предложил никаких планов по завершению войны, которая длится уже третий год.

"Встреча в Мар-а-Лаго 8 марта подчеркивает, как Трамп все активнее влияет на вопросы внешней политики во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к выдвижению в президенты от Республиканской партии и вероятного реванша против президента Джо Байдена", - говорится в материале.

Стоит заметить, что в отличие от многих других европейских лидеров, Орбан не ездил в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Позиция Орбана относительно войны в Украине

Напомним, Венгрия заняла враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Венгерский премьер неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

Также после саммита в Праге 27 февраля Орбан утверждал, что война обязательно завершится переговорами. В то же время он заявил, что не иметь общей границы с Россией является "национальным интересом" и "важнейшим вопросом национальной безопасности", поскольку история имеет "плохие воспоминания" о таких периодах.

Кроме этого, пророссийский премьер-министр Венгрии надеется на возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Он считает президентство Трампа "единственным серьезным шансом" для прекращения войны РФ в Украине.

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