"Пусть не рассказывают мне!": Орбан гневно огрызнулся к Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остро отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Последний на днях заявил, что не считает венгерского премьера и главу МИД Петера Сийярто пророссийскими политиками. Они - провенгерские, сказал украинский министр.
Орбан в эфире радио Kossuth гневно сказал, что его "не интересует" мнение украинских властей, пишет Telex.
"Мне безразлично, что они об этом думают. Страна не может опуститься до такого уровня, что кто-то другой рассказывает о премьер-министре и министре иностранных дел Венгрии, что это такое?", - возмутился Орбан.
"Что касается тысячелетнего венгерского государства, то пусть мне соседние славяне не рассказывают, кто мы. (...) Возможно, они имели в виду это как дружеский жест, но страна, которая уважает себя, не может этого сказать", - заявил Орбан.
Что именно разозлило Орбана
Министр Кулеба на днях заявил, что считает Орбана и Сийярто "провенгерскими" политиками.
"Если бы это подтвердилось (что они пророссийские - ред.), это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии. Но я думаю, что они провенгерские. Если бы они были пророссийскими, то Петер на нынешней встрече не заявил бы, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", - пояснил он свое мнение.
Заявление прозвучало на фоне подготовки саммита ЕС, на котором решался вопрос выделения Украине 50 млрд евро помощи. Решение до последнего ветировала Венгрия, выставляя собственные условия, но в итоге его таки удалось принять.
После его принятия Виктор Орбан заявил, что "миссия" его правительства якобы "выполнена". В соцсети Х Орбан хвастался, что средства Венгрии якобы "не попадут в Украину" и у Будапешта есть "механизм контроля в конце первого и второго года".
"Наша позиция относительно войны в Украине остается неизменной: нам нужно прекращение огня и мирные переговоры", - написал он.
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