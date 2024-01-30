Орбан разблокирует 50 млрд евро для Украины: поставил серьезное условие

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к компромиссу по 50 млрд евро для Украины при условии ежегодного голосования по продлению финансирования.
В интервью французскому Le Point он пояснил, что Венгрия не согласна ни с поправками в бюджет ЕС, ни с тем, что ЕС должен предоставить Украине 50 млрд евро, что, по мнению Орбана, является "огромной суммой". Также Будапешт не готов "подписываться" под тем, чтобы выделять Украине эти средства раз в четыре года.
"Но пусть будет так: Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет", - сказал Орбан.видео дня
Венгерский премьер также отметил, что ежегодное решение о продлении помощи Украине "должно быть единогласным". Также он пожаловался на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС, как попытка шантажа.
Напомним, что Виктор Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине. Валтонен заявила на встрече руководства МИД стран Евросоюза в прошлый понедельник, 22 января, ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".
Мишель попытается помешать Орбану взять под контроль Евросовет. Переговоры обычно длились несколько месяцев, а кульминацией стало создание новой комиссии в конце ноября - именно тогда должен был закончиться срок полномочий.
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