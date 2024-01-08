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Мишель попытается помешать Орбану взять под контроль Евросовет - The Guardian

Анна Ярославская
8 января 2024, 11:08
Европейские лидеры должны встретиться 17 и 27-28 июня, чтобы начать дебаты по поводу высших постов в блоке.
Шарль Мишель, Виктор Орбан
Есть много способов избежать Орбана во главе Евросовета, считает Шарль Мишель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель может досрочно покинуть свой пост, так как намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне этого года. В случае отставки Мишеля временным президентом Европейского совета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако Мишель видит много способов избежать того, чтобы Орбан занял эту должность.

В воскресенье Мишель отреагировал на критику своего решения.

"Я хочу прояснить, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет в июле, поэтому совету будет легко принять решение… Существует множество инструментов, если будет политическая воля, избежать Виктора Орбана", - цитирует Мишеля пишет The Guardian.

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Европейские лидеры должны встретиться 17 и 27-28 июня - после выборов в Европарламент, которые пройдут по всему блоку с 6-9 июня - чтобы начать дебаты по поводу высших постов в блоке.

Переговоры обычно длились несколько месяцев, а кульминацией стало создание новой комиссии в конце ноября - именно тогда должен был закончиться срок полномочий Мишеля на посту президента совета. Но у лидеров теперь будет гораздо меньше времени.

Некоторые наблюдатели за ЕС преуменьшают значение шага Мишеля. В частности, Хосук Ли-Макияма из аналитического центра Европейского центра международной политической экономии заявил, что это "просто сдвигает гонку за его преемника на шесть-девять месяцев раньше".

Другие, однако, осудили решение президента совета как опрометчивое и эгоистичное. Альберто Алеманно, профессор права ЕС в Европейском колледже, сказал, что этот шаг был "не только эгоистичным, но и безответственным".

Отметим, по правилам ЕС, в отсутствие постоянного президента совета этот пост переходит к государству-члену, которое председательствует в ЕС поочередно. Венгрия будет будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года. В результате Орбан фактически будет управлять советом. Это важнейший пост, который предполагает председательствование на заседаниях совета и, вместе с парламентом, является центральным в формировании новой Еврокомиссии.

Виктор Орбан и его заявления об Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз сделал заявление по лекалам пропаганды агрессора России. Развязанную войну против Украины он назвал "военной операцией" и сказал, что, дескать, все должны быть счастливы, что "не будет объявления войны", иначе Кремль проведет всеобщую мобилизацию.

Орбан обеспокоен возможным членством Украины в Европейском союзе. Он считает, что это приведет к перераспределению центральноевропейской помощи, которая предоставлялась странам-членам, в пользу Украины.

15 декабря Орбан заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз "можно будет заблокировать минимум 75 раз". По словам Орбана, окончательное решение будет принимать венгерский парламент. Политик продолжает утверждать, что будущее членство Украины в ЕС "будет иметь негативные последствия".

Из-за Орбана Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году.

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Евросоюз Виктор Орбан новости Украины и мира Шарль Мишель
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