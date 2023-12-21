"Друг Путина" Орбан назвал войну в Украине "операцией" и разразился угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей пресс-конференции в Будапеште заявил, что "когда Россия объявит войну, тогда и будет война".

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Войны между Россией и Украиной "нет" - Орбан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз сделал заявление по лекалам пропаганды агрессора России. Развязанную войну против Украины он назвал "военной операцией" и сказал, что, дескать, все должны быть счастливы, что "не будет объявления войны", иначе Кремль проведет всеобщую мобилизацию.

Как сообщает Bloomberg, в ходе своей ежегодной пресс-конференции в Будапеште он отказался назвать крупнейшую со Второй мировой войну войной.

"Это военная операция", - сказал Орбан в русле российской пропаганды.

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По его словам, между двумя странами не была объявлена война.

"Когда Россия объявит войну, тогда будет война", - цинично заявил премьер Венгрии.

Также он добавил, что все, дескать, должны быть счастливы, что Россия не объявляет войну, иначе Кремль проведет всеобщую мобилизацию.

"Мы должны быть счастливы, что не будет объявления войны, потому что тогда будет всеобщая мобилизация в России. Я никому этого не желаю", - подчеркнул Виктор Орбан.

Блокада Венгрией помощи Украине от Евросоюза

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи из-за позиции Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан заблокировал инициативу.

Позже Орбан признался, что Венгрия разблокирует 50 млрд для Украины, если Евросоюз разморозит всю сумму из 30 миллиардов евро, которую Брюссель должен выделить Будапешту. Дескать, Венгрия должна забрать то, что ей принадлежит.

Евросоюз может дать Украине €50 млрд без согласия Венгрии, признал Виктор Орбан. По его словам, волю Будапешта в ЕС можно обойти. Решение может быть принято вне бюджетного процесса Евросоюза.

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