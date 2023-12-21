УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

Андрей Ганчук
21 декабря 2023, 13:58
Евросоюз прорабатывает вариант предоставления помощи Киеву, который может быть реализован без согласия Венгрии, сказал венгерский премьер Виктор Орбан.
Орбан, Украина
Волю Венгрии в Евросоюзе можно обойти - Орбан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В начале следующего года Евросоюз может обойти вето Венгрии на выделение Украине помощи путем подписания отдельного соглашения между 26 государствами. Такой вариант вполне реализуем. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщает Bloomberg, существует механизм, в рамках которого помощь Украине может быть реализована вне бюджетного процесса Евросоюза.

Как полагает премьер Венгрии, этот вариант может сработать.

видео дня

"Это не вопрос, волю Венгрии можно обойти во многих областях. У остальных тоже есть такая возможность в этой области", - сказал Орбан.

Также Виктор Орбан подчеркнул, что, согласно позиции Будапешта, вопрос нужно рассматривать отдельно от споров по финансированию Венгрии Евросоюзом.

Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, поскольку Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана заблокировала инициативу.

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Киев все равно сможет получить денежные средства.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", - отметил Мишель.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что новое голосование о предоставлении Украине пакета помощи будет уже в январе. Также Рютте уверен в возможности договориться с Орбаном.

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины, если Евросоюз разморозит для Венгрии всю сумму из 30 миллиардов евро, которая полагается Будапешту, о чем сам сказал венгерский премьер. Дескать, Венгрия должна получить все, что ей принадлежит.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия военная помощь Виктор Орбан новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

14:39 Политика
Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

13:58 Мир
Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState

Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState

13:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:22

Хитрые повара не выбрасывают луковую шелуху: куда ее добавляют

15:03

Уничтожили почти 30 единиц техники: в ВСУ раскрыли детали боев за Авдеевку

14:54

"Гонщик года 2023": украинец стал лучшим картинг-пилотом в мире

14:53

"Ни один русский человек не желал украинцам зла": российская актриса выдала новый бред об украинцах

14:39

Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
14:26

Пыхтеть на кухне больше не придется: мужчина показал, как отмыть узкую банку

14:04

Тяжелобольная Шеннон Доэрти рассказала, как ее подставила Алисса Милано

14:03

Может ли кофе поднять кровяное давление: фармацевт дал неожиданный ответ

13:58

Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

Реклама
13:56

Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState

13:50

Российские престарелые звезды эпично опозорились на "голой вечеринке" у блогершиВидео

13:36

Брэд Питт ярко отгулял в Париже 60-летний юбилей вместе с молодой возлюбленнойВидео

13:21

РФ интенсивно наступает на Авдеевку: эксперт раскрыл план Кремля к выборам Путина

13:17

"Они это ненавидят": строитель назвал натуральный ингредиент, который отпугивает мышей

13:10

Помощь Украине на 61 млрд долларов: в Конгрессе сделали прогноз о принятии решения

13:01

Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине: что изменится

12:50

Помощь ВСУ: Favbet Foundation передал на Донецкое направление 4 внедорожника

12:45

Курс доллара резко подскочил: эксперт рассказал, что ждать от валюты к Новому году

12:33

Автомеханик поделился гениальным лайфхаком с луком, который разморозит лобовое стекло за считанные минуты

12:27

Как быстро убрать накипь в чайнике за несколько минут: действенный метод

Реклама
12:23

Станет лучшим в жизни: для 3 знаков зодиака 2024 год приготовил счастье и удачу

12:21

"Я уверен на 100 процентов": Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым

12:20

Армия отражает атаки войск РФ у Авдеевки: в ВСУ раскрыли ситуацию по коксохиму

12:00

В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр СергиенкоЭксклюзив

11:53

Китайський гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Кролику - растерянность, Собаке - потеря интереса

11:52

Мишина с сыном махнула на отдых в Таиланд и получила на орехи в Сети

11:49

Цены на АЗС кардинально изменятся: эксперт сообщил, сколько будет стоить топливо

11:28

Саакашвили отравили в тюрьме: мать политика рассказала подробностиВидео

11:27

Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло: так делали еще в СССР

11:08

С января 2024 пересчитают пенсии: кому из украинцев стоит ждать новых денег

10:58

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

10:54

Глава СБУ анонсировал сюрпризы для россиян в 2024 году: что может стать целью

10:40

Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

10:32

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:30

Очередное новое увлечение: Валид Арфуш разводится со своей женой

10:22

Попробуйте закрыть один глаз: только единицы смогут разгадать эту оптическую иллюзию

10:13

Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

10:07

"Ужасные взрывы по городу": россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца

10:02

Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

09:48

"Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы

Реклама
09:31

Требования к Украине от Запада могут стать заметно жестчемнение

09:25

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:24

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:22

"2024 год будет очень важным": Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТОВидео

08:46

Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

08:45

Гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Раков подведет желудок, Девы - экономьте

08:20

В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

08:14

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

08:00

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом годуЭксклюзив

07:26

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять