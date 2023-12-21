Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

Евросоюз прорабатывает вариант предоставления помощи Киеву, который может быть реализован без согласия Венгрии, сказал венгерский премьер Виктор Орбан.

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Волю Венгрии в Евросоюзе можно обойти - Орбан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В начале следующего года Евросоюз может обойти вето Венгрии на выделение Украине помощи путем подписания отдельного соглашения между 26 государствами. Такой вариант вполне реализуем. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщает Bloomberg, существует механизм, в рамках которого помощь Украине может быть реализована вне бюджетного процесса Евросоюза.

Как полагает премьер Венгрии, этот вариант может сработать.

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"Это не вопрос, волю Венгрии можно обойти во многих областях. У остальных тоже есть такая возможность в этой области", - сказал Орбан.

Также Виктор Орбан подчеркнул, что, согласно позиции Будапешта, вопрос нужно рассматривать отдельно от споров по финансированию Венгрии Евросоюзом.

Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, поскольку Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана заблокировала инициативу.

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Киев все равно сможет получить денежные средства.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", - отметил Мишель.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что новое голосование о предоставлении Украине пакета помощи будет уже в январе. Также Рютте уверен в возможности договориться с Орбаном.

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины, если Евросоюз разморозит для Венгрии всю сумму из 30 миллиардов евро, которая полагается Будапешту, о чем сам сказал венгерский премьер. Дескать, Венгрия должна получить все, что ей принадлежит.

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