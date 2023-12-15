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50 миллиардов евро для Украины: стало известно, когда пройдет повторное голосование ЕС

Юрий Берендий
15 декабря 2023, 11:27
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, следующее голосование по выделению Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС пройлет в январе.
50 миллиардов евро для Украины: стало известно, когда пройдет повторное голосование ЕС
Несмотря на вето Венгрии, решение о помощи от ЕС будет принято / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Венгрия в пятницу сорвала сделку Европейского Союза о выделении Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Макр Рютте. Как пишет Reuters, решение Европейского Союза о выделении Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС было заблокировано из-за вето со стороны Венгрии.

Лидеры ЕС решили возобновить обсуждение этого вопроса в январе.

Марк Рютте сообщил, что 26 стран ЕС согласились оказать финансовую помощь Украине из бюджета ЕС до 2027 года, однако Венгрия выступила против этого решения, которое требует единодушия.

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"У нас еще есть время, Украина не останется без денег в течение ближайших нескольких недель", – заявил Рютте журналистам после выхода из переговоров. "Мы договорились с 26 странами. Виктор Орбан, Венгрия, пока не смог этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года, мы думаем о конце января", – сказал Рютте, добавив, что будет еще одна сделка .

Как отреагировали в Украине?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграмме отметил, что "на самом деле измены нет"

"На голосование выносилось пакетное решение о внесении изменений в бюджет ЕС до 2027 года. Там не только вопрос выделения средств для Украины, но финансирования Фонда солидарности, миграционных программ. Решение заветировано Венгрией и отложено на внеочередной саммит ЕС, который может состояться уже в начале января", - отмечает Гетманцев.

Также по его словам, вероятно, продолжаются коллуарные переговоры в рамках которых вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет преодолено и решение о помощи Украине будет принято уже в январе 2024 года.

"Потому что есть политическая воля остальных 26 стран ЕС принять это решение. Как крайний запасной вариант, какого бы ни хотелось, та же самая сумма будет выделена другим способом на двусторонней правительственной основе (вроде макрофина, последний транш которого мы получаем в декабре). Поэтому обещанная поддержка точно будет", - указывает политик.

Гетманцев резюмировал, что в любом случае бюджетное финансирование с 1 января 2024 года не остановится. У правительства достаточно ликвидности для финансирования расходов в январе-феврале.

Позиция Орбана по помощи Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, покинул зал во время голосования за решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщают СМИ, Владимира Зеленского не пригласили на саммит Европейского Союза из-за опасений, что его присутствие может вызвать негативную реакцию венгерского премьера Виктора Орбана.

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Венгрия военная помощь
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