Орбан не смог додавить: Еврокомиссия отказала в выплате 10 млрд евро

В Венгрии начинают требовать 30 миллиардов евро помощи вместо 10-ти.

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Еврокомиссия отказалась разблокировать 10 млрд евро Венгрии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шантажировал Евросоюз и пытался вынудить, чтобы страны разблокировали 10 миллиардов евро для Будапешта. Однако Еврокомиссия отказалась разблокировать средства. Об этом сообщает Reuters.

Там отметили, что Венгрия получит финансовую помощь из общего бюджета блока лишь после того, как последние судебные реформы будут опубликованы в официальном журнале страны и вступят в силу.

Отмечается, что старший помощник Орбана хочет потребовать до 30 миллиардов евро. В то же время в ЕС верили, что разблокирование помощи поможет в вопросе о выделении помощи Украине.

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Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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