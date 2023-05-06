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"Это древняя венгерская земля": Орбан оскандалился после "присвоения" Закарпатья

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2023, 23:20 обновлено 6 мая, 23:50
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Премьер-министр Венгрии назвал Закарпатье "венгерской землей" и после этого его эфир прервали.
Виктор Орбан, Закарпатье
Орбан назвал Закарпатье "венгерской землей" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал. Он цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". Об этом сообщают издания 444.hu и Media1.

Такое скандальное заявление Орбан сделал во время интервью радио Kossuth. Интервью транслировалось в прямом эфире даже на YouTube и Facebook.

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан.

видео дня

В версии, которая была загружена в интернет, эту фразу венгерского премьер-министра вырезали.

Орбан попытался оправдаться и убедить всех, что Венгрия якобы заинтересована в мире в Украине.

"Мы всегда ищем возможности внести свой вклад в дело мира", - заявил скандальный Орбан.

Стоит отметить, что во время этих заявлений трансляция внезапно прервалась, а позже сама восстановилась.

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

Смотрите на видео комментарий политолога Михаила Шейтельмана по поводу политики Венгрии:

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