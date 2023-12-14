Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

Но несмотря на это Орбану не удалось помешать голосованию стран ЕС по открытию переговоров с Украиной.

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"Друг Путина" пытался сорвать голосование / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала во время принятия решения о начале процесса переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщили Суспильному источники в дипломатических кругах ЕС. Об этом также пишет The Guardian.

По правилам, заседание при таких условиях продолжается, лидер должен вместо себя оставить представителя. Однако он этого не сделал. Все остальные 26 стран-членов ЕС поддержали решение.

Вскоре на странице Орбана в Twitter появилось видео, в котором венгерский премьер заявил, что Будапешт "не хочет участвовать в этом плохом решении". Далее Орбан повторил, что Украина якобы не готова к началу переговоров с Евросоюзом.

видео дня

"Венгрия не меняет своей позиции", - подчеркнул Орбан.

Как удалось преодолеть вето Венгрии?

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, все страны Евросоюза были за открытие переговоров с Украиной по ее дальнейшей евроинтеграции.

"Мы много работали, чтобы подготовиться к этому Совету ЕС. Важно отметить, что ни одна страна-член не была против решения, поэтому у нас была возможность сделать это заявление сегодня вечером. Мы продолжаем работать, потому что у нас все еще есть работа во многих направлениях. Это сложные дебаты. И я уверен, что вскоре мы сделаем решение, объединенное этими сроками", - сказал Мишель в комментарии Суспильному.

Вместе с тем Радио Свобода со ссылкой на представителя ЕС пишет, что решение, несмотря на отсутствие Орбана в зале, является вполне законным.

"Принятое решение является абсолютно законным с точки зрения процедуры. У Орбана было100 вариантов заблокировать начало переговоров, но он этого не сделал - ни сам, ни через кого-то им делегированного, а просто покинул раньше зал. Решение вполне легитимное относительно начала переговоров", - говорится в сообщении.

В ЕС одобрили старт переговоров по вступлению Украины в Евросоюз

На саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию Европейской комиссии относительно начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Это решение требовало поддержки всех лидеров Евросоюза, а тем не менее Венгрия неоднократно обещала заблокировать открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Накануне саммита в Брюсселе появилась информация о якобы согласии руководства ЕС разблокировать Венгрии миллиарды долларов, замороженные до сих пор из-за коррупции в правительстве Орбана.

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