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"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

Яна Ставская
14 декабря 2023, 19:57
Украинские бойцы не позволяют врагу развить наступление.
ВСУ, войска РФ
РФ ведет наступление на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 241-я ОБрТрО, Минобороны РФ

У российских войск сейчас практически нигде ничего не получается. При этом враг не сдается и ищет слабые места, где можно продавить оборону ВСУ и развивать успех, рассказал в эфире Радио Донбасс Реалии начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Украинские воины противнику не дают возможности развивать наступательные силы.

"Поэтому в настоящее время просто стачиваем их наступательную мощь", – подытожил Фитьо.

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По его словам, в ноябре российские войска потеряли 11 тысяч солдат только в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Но за счет скрытой мобилизации и набора на контракт в оккупационные вооруженные силы эти потери быстро пополняются. В человеческой силе проблем у них нет. Больше экономят технику, чем человеческий ресурс", – добавил Фитьо.

Ситуация на фронте ухудшается

Уже почти неделю РФ ведет массированное наступление на Востоке. Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.

К сожалению, по данным аналитиков, у врага наметились успехи в продвижении. Например, ВС РФ захватили Авдеевскую промзону и некоторые позиции ВСУ в Марьинке.

Под угрозой оккупации может оказаться Часов Яр. В случае захвата города ряд населенных пунктов Донецкой области окажутся под прямым огнем РСЗО противника.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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