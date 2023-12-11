Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

В ВСУ сообщили, что российское командование бросает на штурм солдат без соответствующей экипировки, которую они должны добыть для себя в бою.

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Зафиксировано около 50 штурмовых действий, которые шли одновременно на всех направлениях / Коллаж Главред, фото: оперативное командование "Север", Генштаб ВСУ

Россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. По его словам, для проведения атак враг использует бронетехнику и авиацию.

"Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов", – сообщил Александр Штупун.

Штупун подчеркнул, что в течение последних суток на Таврическом направлении зафиксировано 72 боевых столкновения, и практически все из них произошли на территории Донецкой области.

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"Оккупанты пытаются идти вблизи Авдеевки как на юге, так и на севере. Жесткие бои продолжаются. Наши воины стойко держат оборону", - добавил Штупун.

Он сообщил, что потери оккупантов в ходе наступательных действий в Донецкой области составляют почти 400 человек, 11 танков и 15 бронемашин.

"Враг бросает личный состав без экипировки, который вынужден снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", – рассказал спикер.

Кроме того, спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что за последние сутки зафиксировано около 50 штурмовых действий, которые шли одновременно на всех направлениях.

Он добавил, что противник все еще имеет значительные человеческие резервы и активно использует бронетехнику. Также, согласно словам спикера, главные цели противника остаются неизменными - захват Авдеевки и Марьинки.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали наступательные действия неподалеку от Авдеевки и захватили очистные сооружения города. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Войска России зашли в Авдеевку в Донецкой области с северо-востока, захватив часть дачного поселка, в котором расположены очистные сооружения. Эту информацию сообщило издание Bild, предполагающее, что российские войска использовали новое направление - северо-восток.

Промышленная зона, в частности Авдеевский коксохимический завод, стал точкой интенсивных боевых действий. Даже при постоянном давлении российских войск, ситуация пока остается стабильной, и Вооруженные силы сохраняют контроль над заводом. Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

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