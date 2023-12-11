УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

Юрий Берендий
11 декабря 2023, 11:54
В ВСУ сообщили, что российское командование бросает на штурм солдат без соответствующей экипировки, которую они должны добыть для себя в бою.
Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ
Зафиксировано около 50 штурмовых действий, которые шли одновременно на всех направлениях / Коллаж Главред, фото: оперативное командование "Север", Генштаб ВСУ

Россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. По его словам, для проведения атак враг использует бронетехнику и авиацию.

"Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов", – сообщил Александр Штупун.

Штупун подчеркнул, что в течение последних суток на Таврическом направлении зафиксировано 72 боевых столкновения, и практически все из них произошли на территории Донецкой области.

видео дня

"Оккупанты пытаются идти вблизи Авдеевки как на юге, так и на севере. Жесткие бои продолжаются. Наши воины стойко держат оборону", - добавил Штупун.

Он сообщил, что потери оккупантов в ходе наступательных действий в Донецкой области составляют почти 400 человек, 11 танков и 15 бронемашин.

"Враг бросает личный состав без экипировки, который вынужден снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", – рассказал спикер.

Кроме того, спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что за последние сутки зафиксировано около 50 штурмовых действий, которые шли одновременно на всех направлениях.

Он добавил, что противник все еще имеет значительные человеческие резервы и активно использует бронетехнику. Также, согласно словам спикера, главные цели противника остаются неизменными - захват Авдеевки и Марьинки.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали наступательные действия неподалеку от Авдеевки и захватили очистные сооружения города. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Войска России зашли в Авдеевку в Донецкой области с северо-востока, захватив часть дачного поселка, в котором расположены очистные сооружения. Эту информацию сообщило издание Bild, предполагающее, что российские войска использовали новое направление - северо-восток.

Промышленная зона, в частности Авдеевский коксохимический завод, стал точкой интенсивных боевых действий. Даже при постоянном давлении российских войск, ситуация пока остается стабильной, и Вооруженные силы сохраняют контроль над заводом. Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка
Реклама

Главное за день

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

12:49 Украина
Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

11:54 Украина
Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

10:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:13

Церковный праздник 12 декабря: почему в этот день нельзя надевать старую одежду

12:49

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

12:45

Решающий год для Украины: генерал-разведчик спрогнозировал ход войны в 2024 году

12:41

"Мама, вы всегда со мной": Тоня Матвиенко поделилась мистической истории о матери

12:28

На фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
11:58

"Валите в Россию": Тука жестко разнес вброс о войне "до последнего украинца"Видео

11:54

Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

11:52

Оккупанты установили свой флаг в Марьинке: ситуация на Авдеевском направлении

11:49

"В пять раз больше": ветеран АТО рассказал о потерях ВСУ и армии РФ в войне

Реклама
11:44

Екатерина Тышкевич в реанимации: коллега актрисы раскрыла подробности

11:24

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Обезьянам - путаница, Кроликам - растраты

11:09

После такого обычная сельдь под "шубой" уже не понравится: новый простой рецепт вкуснотищи

11:08

Расскажут все: как по губам определить характер человека

11:08

Желтых пятен не будет: мужчина показал, как за несколько минут отчистить матрас

10:49

Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

10:34

Визит Зеленского в США происходит в критический момент: о чем поговорят президенты

10:20

Женщина каждый год заворачивает свою елку в пищевую пленку: зачем она так делаетВидео

10:15

Зеленский может заставить республиканцев выступить против руководства партии - СМИ

09:49

Россияне бросили все силы на захват 3 городов: Свитан прокомментировал планы Кремля

09:49

"Летит очень быстро": в ВСУ раскрыли детали удара РФ баллистикой по Киеву

Реклама
09:48

Завершение войны в Украине: Москва объявила Киеву ультиматум - ISW

09:14

Женщина показала, как правильно использовать дуршлаг: видео стало вирусным в сетиВидео

08:58

Уничтожен подполковник РФ – замкомандира авиаполка: детали удара БПЛА под Курском

08:35

Ветеран АТО предлагает мобилизировать еще одну категорию украинцев: о ком идет речь

08:10

У оккупантов случилась массовая мигреньмнение

08:09

ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции – ISW

07:55

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

07:23

Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине: о чем говорили лидеры

06:55

Лишь немногие найдут владельца собаки за 12 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:51

Взрывы в Киеве: РФ атаковала столицу баллистикой, есть пострадавшиеФото

06:10

Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?мнение

05:15

Накроет нищета и неудача: что категорически нельзя надевать 12 декабря

04:00

Картофель будет свежей неделями: женщина вскрыла лайфхак по хранению картофеля

03:19

Он есть в каждой компании: как понять что перед вами интроверт, особенности характера

02:30

Не выборы: эксперт назвал один путь, как пережить "шторм" в политике

02:03

Вечернее настроение от мокрой Леси: Никитюк показала фото в нижнем белье

01:35

Мужчина поделился трюком, как отлепить фольгу, которая прилипла к рулону

00:40

Очень особенное Рождество: Чарльз III и Уэльские показали открытки на Рождество

00:24

Захватить город и взять военных в плен: эксперт назвал цель оккупантов в Авдеевке

10 декабря, воскресенье
23:51

Надо найти дедушку на картинке с павлином: только 1% людей справится за 12 секунд

Реклама
23:22

Почему неправильно говорить "бумага": какое правильное слово стоит употреблять

23:07

Врезал почти 7-бальный шторм: Украину накрыла сильная буря

22:59

70% города под контролем россиян: майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке

22:32

Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом: о чем будут говорить

22:20

Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

22:06

Вместо дронов будет шоу: Елена Кравец получила 27 млн гривен из госбюджета на собственный проект

21:25

Белый дом готовит важное решение: сенатор-демократ рассказал о помощи для Украины

21:16

15-летняя красавица-дочь Кошевого похвасталась пирсингом в необычном месте

20:55

Из-под Бахмута вывели Третью отдельную штурмовую бригаду после тяжелых боев

20:54

Закрепляются на новых рубежах: ВСУ имеют успех на Запорожском направлении - Свитан

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять