'Нажмут по полной': Свитан рассказал, почему отход из Авдеевки обвалит весь фронт

Сейчас стратегически важно удержать город Авдеевка. Город расположен на возвышенности, особенно восточная часть и промзона, которые являются преобладающими высотами между блокпостом Ясиновата и самим городом. Если ВСУ придется отходить из Авдеевки, может повалиться весь фронт. Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
"Сама Авдеевка - это высота. Восточная часть города и промзона – господствующая высота, которая расположена юго-восточнее Авдеевки между Ясиноватским блокпостом и самим городом, поэтому россияне и постоянно давят именно на эту высоту. Дело не в самой Авдеевке как города, а в укрепрайоне. Потому что, если нам отходить с высот на востоке Авдеевки, то придется тогда пойти где-то на 20 км на запад ко второй линии обороны Карловка-Очеретино. То есть идти к следующим высотам, потому что в низинах мы не удержимся", - сказал военный эксперт.
Свитан подчеркнул, что дело не только в самом городе Авдеевка, а в укрепленном регионе, поскольку отступление на 20 км ко второй линии обороны может привести к обрушению всего фронта. По его словам, эти 20 км отхода приведут к потерям Марьинки и заставят отступать в Карловку, а это чревато потерей города Угледара.
Оккупанты, по словам эксперта, разместили значительный военный контингент от Донецка до Волновахи. Таким образом они готовят возможное наступление в случае отступления ВСУ из Авдеевки. Россияне планируют сжать фронт, заставляя украинскую армию отступать и удерживать оборонительные линии.
"Враг расположил где-то от Донецка до Волновахи, если смотреть за таким прямоугольником-Донецк, Харцызск, Тельманово, Волноваха, очень много техники. И у россиян как раз есть такой военный замысел – если мы посыплемся из Авдеевки, то тогда они нажмут по полной из Марьинки в Курахово, из Угледара в Курахово. То есть они хотят сложить фронт. Оккупанты готовятся к тому, что у нас фронт посыплется. Поэтому мы Авдеевку и удерживаем, никакой здесь политики нет. Это исключительно военная необходимость", - добавил Свитан.
Военный эксперт отметил, что оккупанты имеют стратегический замысел – объединить свои силы, если Украина потеряет контроль над Авдеевкой. Он подчеркнул, что содержание города сейчас является исключительно военной необходимостью, а отход может вызвать серьезные последствия для украинских сил.
"А если посыплемся и пойдем на вторую линию обороны, то нам же потом придется возвращаться назад, а это движение на высоту, потеряем очень много людей, техники. В настоящее время оптимально – удерживать Авдеевку", - подытожил Роман Свитан.
Ситуация вблизи Авдеевки
Напомним, промзона, включая Авдеевский коксохим, стала горячей точкой на фронте. Несмотря на напряженность, украинские войска контролируют завод и пытаются стабилизировать ситуацию.
Также российские войска, по словам военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, проникли в Авдеевку с нового направления и захватили часть дачного поселка.
Кроме этого, украинские военные в Авдеевке показывают невероятную эффективность в ликвидации российских оккупантов, но это не останавливает врага от штурма города. По словам майора МВД Максима Морозова, украинские военные не планируют выходить из Авдеевки.
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