"Ситуация критическая": офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки

Российские оккупанты штурмуют позиции украинских военных, бросают в атаку огромное количество личного состава и техники.

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ВСУ не планируют выходить из Авдеевки / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Украинские военные в Авдеевке бьют рекорды по ликвидации российских оккупантов. Однако это не останавливает врага и россияне продолжают бросать огромное количество живой силы и техники на штурм города. Украинские военные не планируют выходить из Авдеевки. Об этом в эфире Эспрессо заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Он добавил, что Авдеевка с начала полномасштабного вторжения была под угрозой окружения.

"Россияне уже 2 года заявляют о взятии города. Поэтому сейчас нам не надо покидать Авдеевку. Конечно, ситуация критическая на севере и в районе промзоны. Но есть полевые командиры каждой бригады, и только вместе договорившись возможно какое-то отступление, или отход на вторую линию. Но об отступлении ВСУ сейчас никто не говорит", - говорит Морозов. видео дня

Россияне ежедневно совершают массовые атаки. Командование расстреливает тех оккупантов, кто отказывается идти в наступление.

"Если российские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем. В России еще есть мобилизационный ресурс. Сейчас наблюдаем новый резерв, откуда россияне начинают брать мобилизованных, - это нелегалы и мигранты, которых принудительно мобилизуют. Действительно, Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить Авдеевку, но для украинских защитников этот вражеский план не является новым", - добавил Морозов.

Ситуация в Авдеевке

Основные силы оккупантов в районе Авдеевки, которые предназначены для захвата города, исчерпаны, написали аналитики DeepState. Однако враг по-прежнему обладает тотальным преимуществом по численности войск.

Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой, рассказал Виталий Барабаш. По его словам, захватчики постоянно атакуют коксохимический завод и всячески пытаются проникнуть в сам город.

Войска РФ хотят захватить Авдеевку к Новому году и массово бросают туда пехоту, рассказали родственники российских мобилизованных оппозиционным СМИ. Якобы после оккупации города Россия "собирается пойти на переговоры" с Украиной.

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