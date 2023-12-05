Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

Президент уже вручил 12 сертификатов на получение квартир военным и еще 9 сертификатов семьям погибших.

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Украинские военные смогут получить квартиры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украинские военные смогут получить квартиры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Получить квартиры смогут защитники, которые с начала полномасштабного вторжения получили звание Героя и стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Это будет происходить в рамках инициативы по принципу: "Украина защищает тех, кто защищает Украину". Такие награды получили 360 украинцев.

"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну ... Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине - Украине, которая победила. Которая победит", - сказал президент. видео дня

Президент добавил, что он вручил минимум уже 12 сертификатов на получение квартир военным и еще 9 сертификатов семьям погибших Героев.

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