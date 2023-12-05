УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2023, 20:54
Президент уже вручил 12 сертификатов на получение квартир военным и еще 9 сертификатов семьям погибших.
военные, Зеленский
Украинские военные смогут получить квартиры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украинские военные смогут получить квартиры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Получить квартиры смогут защитники, которые с начала полномасштабного вторжения получили звание Героя и стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Это будет происходить в рамках инициативы по принципу: "Украина защищает тех, кто защищает Украину". Такие награды получили 360 украинцев.

"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну ... Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине - Украине, которая победила. Которая победит", - сказал президент.

видео дня

Президент добавил, что он вручил минимум уже 12 сертификатов на получение квартир военным и еще 9 сертификатов семьям погибших Героев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:54 Украина
Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:46 Украина
Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

Реклама
18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

17:59

"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

17:54

Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 годаВидео

17:50

Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

17:30

Как быстро просушить промокшую обувь: эти простые способы спасут нужные вещиВидео

17:26

Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

17:24

Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

17:04

Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости

16:57

Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

Реклама
16:51

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

16:50

Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

16:34

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча реклама

16:27

Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

16:11

Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

15:50

Вера Брежнева лишилась бизнеса в России

15:47

"Еще очень далеко": словацкий министр не может представить себе членство Украины в ЕС

15:45

Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС: союзу не удается сгладить напряженность

15:29

"Это касается и женщин": Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт

15:28

Одна из стран мира стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов ВСУ

15:17

Анна Ризатдинова побаловалась в постели в расстегнутых джинсахВидео

15:08

Мика Ньютон с мужем-американцем возвращается в Украину

15:02

Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой - Барабаш

15:00

Гороскоп на декабрь-2023 для всех знаков: кому повезет перед Новым годомЭксклюзив

14:59

Потери очень большие: новые детали разгрома россиян под Купянском - ВСУ

14:55

В Украине взлетают цены на популярный продукт: что дорожает перед праздниками

14:55

Умерла еще оддна российская актриса-звезда сериалов

14:31

Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

14:25

Гороскоп на 2024 год: эти 4 знака зодиака будут зарабатывать больше всех

14:19

Удар оккупантов по Херсону: ранены четыре медика

Реклама
14:03

Церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать на святого Николая

13:59

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня 2023: Крысе - споры, Кабану - романтика

13:59

Отцу Бритни Спирс врачи отрезали ногу - СМИ

13:56

ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности

13:47

Все не так просто: почему одни куриные яйца белые, а другие коричневые

13:46

Нужно найти 6 подарков в офисе: только самые внимательные справятся с заданием

13:25

Украинцы вывели российский саундтрек из фильма "Слово пацана" в топы Apple MusicВидео

13:14

"Полежу, - немного устала": Амадор Лопес рассказал о последних месяцах жизни Нины Матвиенко

13:13

Ведущая "Сніданок Вихідний" Валентина Хамайко озвучила мультфильм "Перелет"

13:07

Почему нельзя говорить "вірна відповідь" и "вірне рішення": языковед объяснил ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять