У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации и назвали главные изменения

На сегодня процессы мобилизации, демобилизации, а также рекрутинга нуждаются в другой коммуникации, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"По моему мнению, исключительно военные или исключительно представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные объективные разъяснения (на эту тему, - ред.)", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.
При этом собеседник отметил, что изменения в мобилизационный процесс в Украине нужны, а также выделил четыре направления в этом вопросе:
- другая коммуникация;
- другие гарантии тренинга и психологической подготовки;
- фрагментация всех, кто хочет работать в пределах армии;
- меньше личных позиций, личных мнений по поводу того, что такое война, что такое мобилизация и что такое рекрутинг.
"И ключевой коммуникатор, который должен объяснять, как все должно происходить, какие изменения будут – представители Генштаба, то есть Вооруженных Сил Украины", - добавил Подоляк.
Мобилизация в Украине
Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.
Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.
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