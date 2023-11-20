В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации: кого коснется

В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

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В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Заместитель главы комитета заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

Народный депутат и глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич также прокомментировал грядущие изменения и добавил:

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"Такой законопроект прорабатывается сейчас в рамках рабочей группы комитета. Эта рабочая группа является межфракционной. Комитет еще на заседании ничего не рассматривал. Кроме того, сам текст законопроекта еще не зарегистрирован, поэтому пока не можем комментировать какие-то те или иные положения. Все на стадии обсуждения".

Какие изменения могут ввести

На своей странице в ФБ Марьяна Безуглая опубликовала текущий ряд изменений, которые предлагается принять и внести в закон о мобилизации.

Для начала предлагается одобрить дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения длительностью в 90 календарных дней для военнообязанных, которые были освобождены из плена (это не касается тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и хочет уволиться).

Помимо прочего, предлагается внести новые основания для увольнения (в частности, в связи с освобождением из плена или в связи с наличием инвалидности I или II группы, из-за расторжения контракта для курсантов женского пола или в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО)

Также:

круг лиц, которые имеют право на отсрочку за человеком с инвалидностью или лицом, которое требует постоянного присмотра, сужен до членов семьи первой степени родства (например, родители или родители супруга(супруги), дети, дети супруга(супруги);

(например, родители или родители супруга(супруги), дети, дети супруга(супруги); военно обязанные, у которых есть супруг(супруга) с инвалидностью 3 группы, теряют право на отсрочку ;

; отмена возможности избежать призыва путем получения второго и третьего специального и высшего образования ;

К тому же, предлагается расширить список лиц, которые берутся на воинский учет:

те, кто прошел службу в других странах и ещё не получил гражданство Украины

те, кто был приговорен к лишению или ограничению свободы

те, кто после окончания ВУЗа получил воинское (специальное) звание офицерского (среднего начальствующего) состава или, кто получил воинское звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса

Примут ли новый законопроект

В редакции РБК-Украина сообщается, что на условиях анонимности ещё один народный депутат заявил, что особенно высока вероятность принятия закона по студентам.

"Пока сложно делать прогноз. Идет доработка драфта в комитете. Но в целом по студентам вероятность высокая", - отметил собеседник редакции.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья. Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется.

Также Министерство обороны Украины подписало новое соглашение касательно мобилизации военнообязанных в рамках кампании "Рекрутинг". Соглашение с компанией Work.ua. стало уже вторым в рамках нового проекта.

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