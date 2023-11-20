В ВСУ будут мобилизовать через Work.ua: кого это коснется

В Украине в рамках проекта "Рекрутинг" Минобороны подписало соглашение с компанией Work.ua. Это соглашение стало уже вторым в рамках новой кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Work.ua будет предоставлять услуги в интересах армии совершенно бесплатно. Договорились об этом заместитель Министерства обороны Наталья Калмыкова и соучредитель компании Артур Михно.
Калмыкова утверждает, что современная система подбора кадров для Сил обороны должна заработать непременно, ведь войска Украины уже сейчас нуждаются в профессионалах и специалистах. При этом, потенциальные кадры должны понимать, в какую часть и на какую спеицальность они приглашены.
Компания Work.ua, будет предлагать услуги системно и привлекать военнообязанных на самые различные должности, ведь армии нужны и люди с гражданскими специальностями.
"Сегодня ВСУ нуждаются в очень много специалистов с гражданскими специальностями. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт в гражданской жизни. Это сотрудничество сделает наше войско гораздо более эффективным", - объяснил руководитель Work.ua.
Также сообщается, что Минобороны продолжает переговоры о сотрудничестве с другими участниками сферы трудорустройства в Украине.
Напомним, в Украине совсем недавно стартовал первый проект, направленный на привлечение мотивированных людей в службу в Вооруженных силах Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в ВСУ. Соответствующий договор уже подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и председатель организации Lobby X Владислав Грезев.
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