"Увольнение" генералов: в Минобороны впервые прокомментировали слухи

В СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы планирует уволить трех генералов - Татьяну Остащенко, Александра Тарнавского и Сергея Наева. В Министерстве обороны Украины отреагировали на эти слухи. Заявление опубликована на странице ведомства в Facebook.
В министерстве заверили, что сейчас все работают в штатном режиме, а распространенная информация "не соответствует действительности".
"Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - говорится в сообщении.
Напомним, что Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров. Железняк в своем Telegram сообщил, что речь идет об увольнении министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
Кабмин уволил заместителей министра обороны Украины. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны. Идет полное обновление
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